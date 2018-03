Die Noten der Schweizer Spieler

BILANZ ⋅ Die Schweiz gewinnt das WM-Testspiel gegen Griechenland mit 1:0. Blerim Dzemaili war der beste Spieler auf dem Platz.

Yann Sommer, Torhüter, Note 4,5

Stephan Lichtsteiner, Rechtsverteidiger, Note 3,5

Fabian Schär, Innenverteidiger, Note 4

Manuel Akanji, Innenverteidiger, Note 4,5

Ricardo Rodriguez, Linksverteidiger, Note 4

Valon Behrami, Defensives Mittelfeld, Note 4,5

Granit Xhaka, Zentrales Mittelfeld, Note 3,5

Remo Freuler, Zentrales Mittelfeld, Note 4

Breel Embolo, Rechtes Mittelfeld, Note 4

Blerim Dzemaili, Linkes Mittelfeld, Note 5

Haris Seferovic, Sturm, Note 4,5

Michael Lang, Rechtsverteidiger, Note 4

Steven Zuber, Linkes Mittelfeld, Note 4,5

Mario Gavranovic, Sturm, Note 4,5

Gelson Fernandes, Defensives Mittelfeld, Note 4

Nicht bewertbar: Dimitri Oberlin, Fabian Frei.

Strahlt viel Sicherheit aus. Wenn er gebraucht wird, ist er zur Stelle.Der Captain startet mehrere Flügelläufe, gefährlich wird es aber selten. Spielt zu viele Fehlpässe.In der Anfangsphase finden seine weiten Bälle wenig Abnehmer. Hat später eine Torchance (72.)Schaltet sich oft sehr gut in den Spielaufbau ein.Könnte sich noch mehr in die Offensive einbringen. Sein Freistoss geht knapp am Tor vorbei (47.).Räumt in der ersten Halbzeit mehrmals vor der Abwehr auf. Sehr zweikampfstark.Ist nicht so ballsicher wie gewohnt, hat zu viele Ballverluste.Macht ein unauffälliges, aber solides Spiel im zentralen Mittelfeld.Er hat Glück, dass sein Fehlpass unbestraft bleibt (12.). Kommt in der Folge zu Offensivaktionen.Er ist schon in der ersten Halbzeit der beste Spieler und krönt seine Leistung mit einem schönen TorIhm fehlt derzeit die Spielpraxis, bleibt lange unsichtbar. Doch sein Assist auf Dzemaili ist stark.Fügt sich zweikampfstark und fehlerlos ins Team ein.Sorgt nach seiner Einwechslung für Schwung über den Flügel. Toller Pass auf Gavranovic (65.)Kommt nach seiner Einwechslung zu zwei guten Torchancen.Fügt sich solid ins Team ein.6 Weltklasse5 Leistungsträger4 Normalform3 Mitläufer2 Schwachpunkt1 Totalausfall(Benotet von Raphael Gutzwiller)