Der SC Brühl erhält vorerst keine Lizenz - Wil ohne Probleme

FUSSBALL ⋅ Für die kommende Saison erteilt die Lizenzkommission der Swiss Football League allen zehn Clubs der Raiffeisen Super League die Spielberechtigung in der höchsten Liga. Zwei Bewerber aus der Promotion League erhalten keine Spielberechtigung für die zweithöchste Liga - darunter der SC Brühl. Er muss sein Dossier nachbessern.

Anzeige:

Anzeige: