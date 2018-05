DEUTSCHLAND ⋅ Am zweitletzten Spieltag der Bundesliga fallen weitere Entscheidungen. Schalke ohne den verletzten Breel Embolo sichert sich den Platz in der Champions League, Mainz schafft den Klassenerhalt.

Mainz siegte nach zwei früheren Toren bei Borussia Dortmund 2:1 und beseitigte damit alle Zweifel. Freiburg (1:3 in Mönchengladbach), Wolfsburg (1:4 in Leipzig) und Hamburg (0:3 in Frankfurt) verloren und sind damit vor dem letzten Spieltag weiterhin gefährdet. Dem HSV droht der erstmalige Abstieg aus der 1963 gegründeten Bundesliga, liegt er doch zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz (Wolfsburg) zurück.

Die Hamburger spielen zum Abschluss zuhause gegen Mönchengladbach, das zuletzt desolat auftretende Wolfsburg empfängt Absteiger Köln, Freiburg reicht zuhause gegen Augsburg ein Punkt, um den Rückfall auf den Relegationsplatz sicher zu verhindern.

Auch der Kampf um die Champions-League-Plätze verspricht weiter Spannung. Dortmund verpasste die Chance, seinen Platz in der Königsklasse zu sichern und muss zum Abschluss im Direktduell bei Hoffenheim, das gegen Stuttgart 0:2 verlor, antreten. Auch Bayer Leverkusen kann sich nach dem 0:0 bei Werder Bremen noch Hoffnungen machen, die Königsklasse zu erreichen.

Im Rennen um den zweiten Europa-League-Platz hat weiterhin Leipzig die Nase vorn. Mönchengladbach hat trotz des 3:1-Sieges gegen Freiburg, bei dem Nico Elvedi und Josip Drmic trafen und Yann Sommer stark spielte, nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme in der Europa League.

Kurztelegramme und Tabelle

Borussia Dortmund - Mainz 1:2 (1:2). - 81'360 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 4. Baku 0:1. 13. Muto 0:2. 16. Philipp 1:2. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki, Akanji.

RB Leipzig - Wolfsburg 4:1 (2:0). - 41'487 Zuschauer. - Tore: 24. Lookman 1:0. 34. Werner 2:0. 47. Didavi 2:1. 52. Lookman 3:1. 63. Augustin 4:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo, Wolfsburg mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

1. FC Köln - Bayern München 1:3 (1:0). - 50'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 30. Süle (Eigentor) 1:0. 59. James 1:1. 61. Lewandowski 1:2. 78. Tolisso 1:3.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:0. - 42'000 Zuschauer (ausverkauft).

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 3:1 (1:0). - 54'018 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 18. Hazard 1:0. 57. Elvedi 2:0. 59. Kleindienst 2:1. 64. Drmic 3:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Drmic (bis 73.), ohne Zakaria (gesperrt), Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot).

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:0 (1:0). - 51'500 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 31. Wolf 1:0. 77. Mascarell 2:0. 91. Meier 3:0. - Bemerkungen: Eintracht mit Fernandes, HSV ohne Janjicic (nicht im Aufgebot).

Augsburg - Schalke 04 1:2 (1:2). - 30'660 Zuschauer. - Tore: 23. Kehrer 0:1. 27. Max 1:1. 34. Finnbogason (Eigentor) 1:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz, Schalke ohne Embolo (verletzt).

Hannover 96 - Hertha Berlin 3:1 (3:0). - 49'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 4. Harnik 1:0. 40. Sané 2:0. 41. Füllkrug 3:0. 73. Selke 3:1. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler, Berlin mit Lustenberger.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 2:0 (1:0). - 60'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 25. Gomez 1:0. 74. Gomez 2:0. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 67.), ohne Kobel (Ersatz). 65. Gelb-Rot gegen Ascacibar (Stuttgart/Foul).

Rangliste: 1. Bayern München 33/84 (91:24). 2. Schalke 04 33/60 (52:37). 3. Borussia Dortmund 33/55 (63:44). 4. Hoffenheim 33/52 (63:47). 5. Bayer Leverkusen 33/52 (55:42). 6. RB Leipzig 33/50 (51:51). 7. Eintracht Frankfurt 33/49 (45:44). 8. VfB Stuttgart 33/48 (32:35). 9. Borussia Mönchengladbach 33/47 (46:50). 10. Hertha Berlin 33/43 (41:40). 11. Augsburg 33/41 (43:44). 12. Werder Bremen 33/39 (35:39). 13. Hannover 96 33/39 (42:51). 14. Mainz 05 33/36 (37:50). 15. SC Freiburg 33/33 (30:56). 16. Wolfsburg 33/30 (32:47). 17. Hamburger SV 33/28 (27:52). 18. 1. FC Köln 33/22 (34:66). (sda)