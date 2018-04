Cicek bremst den Wiler Höhenflug

CHALLENGE LEAGUE ⋅ Der FC Wil bezieht die zweite Niederlage das Jahres und unterliegt dem FC Schaffhausen in der IGP-Arena mit 0:1. Tunahan Ciceks 19. Saisontreffer bringt den Gästen den verdienten Auswärtserfolg ein.

Simon Dudle

Schiedsrichter Schärli wird zum Assistenten

Die Bäume wachsen in Wil nicht in den Himmel. Gegen konzentrierte Schaffhauser zeigten die Gastgeber zwar eine ordentliche Leistung. Diese genügte aber nicht, um Schaffhausen ein zweites Mal in dieser Saison zu besiegen. Der Erfolg der Gäste war verdient, weil sie die grössere Anzahl Torchancen hatten und die feinere Klinge führten. Zum Siegestor brauchte Schaffhausen aber die Unterstützung eines Wilers. Nias Hefti, der nach knapp einer Stunde den Führungstreffer auf dem Fuss gehabt hatte, spielte 20 Minuten vor Schluss auf Höhe der Mittellinie einen ungenauen Rückpass. Der Ball landete bei Schaffhausens Helios Sessolo und via Danilo Del Toro bei Tunahan Cicek, der seinen 19. Saisontreffer erzielte. Somit belegt er in der Torschützenliste der Challenge-League hinter Raphael Nuzzolo mit 23 Toren Platz zwei. Es war das erste Wiler Gegentor nach 387 Minuten.Obwohl danach noch über 20 Minuten zu spielen blieben, war dieser Treffer bereits die Entscheidung. Die Wiler zeigten sich in der Folge zwar bemüht, waren aber offensiv zu harmlos und erspielten sich keine Ausgleichschance mehr. Zum erst zweiten Mal in diesem Jahr blieben die Ostschweizer in einem Spiel ohne Torerfolg, zum zweiten Mal mussten sie 2018 als Verlierer vom Feld, zum zweiten Mal in der heimischen IGP-Arena. Auch wenn der Schaffhauser Erfolg verdient war, so gab es auch Momente im Spiel, in welchen es auf die Wiler Seite hätte kippen können. Allen voran nach gut einer halben Stunde, als Nick von Niederhäusern nach einem Eckball zu einem Lattenkopfball kam. «Schaffhausen war ein Stück weit cleverer, abgezockter und erfahrener als wir. Mit dem Auftritt bin ich aber nicht unzufrieden. Die Spieler haben leidenschaftlich gekämpft», sagte Wils Trainer Konrad Fünfstück.Aussergewöhnliches ereignete sich unmittelbar nach dem einzigen Tor des Spiels. Schiedsrichterassistent Bekim Zogaj musste sich verletzt auswechseln lassen. Er wurde an der Linie ersetzt durch den vierten Offiziellen, David Schärli. Dieser hatte am Vorabend noch das 1:1 zwischen Vaduz und Winterthur gepfiffen.IGP-Arena: 810 Zuschauer. – Sr: Cibelli.Tor: 71. Cicek 0:1.Wil: Kostadinovic; Rahimi, von Niederhäusern, Schällibaum; M. Gonçalves, Zé Eduardo (63. Muslin), Scholz, Hefti (78. Cortelezzi); Audino, Lombardi; Vonlanthen (58. Keller).Schaffhausen: Grasseler; A. Gonçalves, Bunjaku, Mevlja, Qollaku; Helbling; Paulinho, Tranquilli; Del Toro (85. Castroman); Sessolo (94. Gül), Cicek (87. Barry).Bemerkungen: Wil ohne Lekaj, Stillhart (beide gesperrt), Savic (verletzt), Freid, Maroufi, Jong und Baumann (alle nicht im Aufgebot). Schaffhausen ohne Demhasaj, Pickel, Rether (alle gesperrt), Mikari (verletzt), Schneider, Ferizi und Vannuca (alle nicht im Aufgebot). – 24. Lattenschuss Del Toro. – 33. Lattenkopfball von Niederhäusern. – 55. Tor von Cicek annulliert (Offside). – Verwarnungen: 45. Zé Eduardo (Foul, im nächsten Spiel gesperrt). 45. Del Toro (Unsportlichkeit). 91. Bunjaku (Foul).Rangliste: 1. Xamax 30/72. 2. Schaffhausen 31/54. 3. Servette 31/53. 4. Vaduz 31/51. 5. Rapperswil-Jona 30/49. 6. Wil 31/34. 7. Aarau 31/34. 8. Chiasso 30/30. 9. Winterthur 31/25. 10. Wohlen 30/17.