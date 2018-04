Chelseas Wende in der Schlussphase

ENGLAND ⋅ Chelsea gewinnt in Southampton nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 und festigt damit Platz 5 in der Premier League. Die Entscheidung fällt mit drei Toren zwischen der 70. und 78. Minute.

Southampton ist das schlechteste Team der letzten Wochen in der Premier League. Von den letzten 20 Spielen gewannen die Südengländer ein einziges. Deshalb sind sie auf einem Abstiegsplatz klassiert. Doch gegen Chelsea war Southampton auf dem bestem Weg, erstmals seit dem 3. Februar wieder einmal zu gewinnen. Der Serbe Dusan Tadic, an der WM Gegner der Schweiz, brachte den Aussenseiter vor der Pause in Führung, nach einer Stunde schoss der Pole Jan Bednarek das 2:0.

Doch unmittelbar nach dem scheinbar vorentscheidenden zweiten Gegentreffer reagierte Chelseas Trainer Antonio Conte. Er brachte für den italienischen Aussenverteidiger Davide Zappacosta den spanischen Flügel Pedro Rodriguez und ersetzte im Sturmzentrum Alvaro Morata durch Olivier Giroud. Ein entscheidender Wechsel: Der Franzose Giroud schoss in der 70. Minute den Anschlusstreffer und acht Minuten später das Siegestor. Dazwischen gelang Eden Hazard der Ausgleich (75.).

Telegramm:

Southampton - Chelsea 2:3 (1:0)

31'764 Zuschauer. - Tore: 21. Tadic 1:0. 60. Bednarek 2:0. 70. Giroud 2:1. 75. Hazard 2:2. 78. Giroud 2:3.

Rangliste:

1. Manchester City 32/84 (90:24). 2. Manchester United 32/71 (63:25). 3. Tottenham Hotspur 32/67 (64:27). 4. Liverpool 33/67 (75:35). 5. Chelsea 33/60 (57:33). 6. Arsenal 32/54 (61:43). 7. Burnley 32/49 (31:28). 8. Leicester City 32/43 (48:45). 9. Everton 33/41 (38:53). 10. Newcastle United 32/38 (33:41). 11. Bournemouth 33/38 (41:53). 12. Watford 33/37 (42:59). 13. Brighton & Hove Albion 32/35 (29:43). 14. West Ham United 32/34 (40:58). 15. Swansea City 32/32 (26:45). 16. Huddersfield Town 33/32 (26:54). 17. Crystal Palace 33/31 (33:52). 18. Southampton 33/28 (33:53). 19. Stoke City 33/27 (30:63). 20. West Bromwich Albion 33/21 (26:52). (sda)