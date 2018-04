Capello will keine Rückkehr auf Trainerbank

ITALIEN ⋅ Knapp zwei Wochen nach seiner Demission als Coach des chinesischen Erstligisten Jiangsu Suning gibt der Italiener Fabio Capello seinen Rückzug aus dem Trainer-Business bekannt.

"Ich war Nationaltrainer in England und Russland und wollte danach nochmals eine Erfahrung auf Klubebene machen. Das konnte ich in Jiangsu. Das war meine letzte Station als Trainer. Ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt bin ich nur noch TV-Experte", so der 71-Jährige gegenüber dem italienischen Radiosender "Anch'io Sport".

Capello blickt auf eine herausragende Karriere als Trainer zurück. Mit Milan, der AS Roma und Juventus Turin wurde er sieben Mal italienischer und mit Real Madrid zweimal spanischer Meister. Mit den Topklubs Milan, Juve und Real wurde er in zehn Saisons nur zwei Mal nicht Meister, mit den Mailändern gewann er zudem einmal die Champions League. (sda)