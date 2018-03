Benaglio erneut verletzt

FRANKREICH ⋅ Diego Benaglio ist erneut verletzt. Der Schweizer Goalie, der nach einer achtwöchigen Verletzungspause wieder einen Einsatz für Monaco bestritt, verletzt sich in einem Testspiel gegen Genoa (4:1).

Der frühere Schweizer Nationaltorhüter stiess in der 35. Minute unglücklich mit einem Teamkollegen zusammen und musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Ob Benaglio am kommenden Samstag im Ligacup-Final gegen Paris Saint-Germain wieder spielen kann, ist fraglich. Der 34-Jährige kam in dieser Saison bei Monaco jeweils in den Cup-Wettbewerben zum Einsatz. (sda)