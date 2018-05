Weitere positive Signale

CHALLENGE LEAGUE ⋅ Der FC Wil lässt sich auch im vierten Spiel der Saison von Aufsteiger Rapperswil-Jona nicht besiegen und gewinnt das Heimspiel verdient 2:0. Sergio Cortelezzi ist der Matchwinner mit seinen Saisontoren Nummer fünf und sechs.

Simon Dudle

Während der FC Wil in dieser Saison gegen Xamax, Servette und Vaduz noch nie gewonnen hat, musste er gegen Wohlen und Rapperswil-Jona noch nie als Verlierer vom Feld. Da sich die Wiler und Rapperswiler in dieser Spielzeit erstmals überhaupt unter Pflichtspielbedingungen begegnen, ist gar festzuhalten, dass der FC Wil noch nie in der Vereins­geschichte eine Niederlage gegen die Mannschaft vom Obersee bezogen hat.

Das änderte sich auch im fünftletzten Challenge-League-Spiel dieser Saison nicht – verdientermassen. Die Gastgeber waren über weite Strecken die ­aktivere, torgefährlichere und schlichtweg bessere Mannschaft. Als die Gäste in der Schlussphase dann doch noch auf ihren ersten Treffer des Abends drückten, war es für sie bereits zu spät und die Entscheidung schon gefallen. Noch vor Ablauf der ersten Stunde hatten die Wiler die nötige ­Differenz gelegt. Nachdem in der Startphase ein Treffer von Sergio Cortelezzi wegen Offside annulliert worden war, machte es der Wiler Angreifer zehn Minuten später besser. In jener Szene ­waren zuerst Roberto Alves und Sandro Lombardi gescheitert. Jedoch flog der Ball vor die Füsse Cortelezzis, der aus rund acht Metern Distanz traf. Zum erst dritten Mal in dieser Saison lagen die Wiler somit bei Spielhälfte in Führung.

Sechsmal Tor, viermal Torumrandung

In einer frühen Phase der zweiten Halbzeit lupfte Nick von Niederhäusern im Strafraum den Ball über Rapperswils Goalie Novem Baumann. Erneut Cortelezzi eilte herbei und traf per Kopf zum 2:0. Mit sechs Saisontreffern, davon die Hälfte gegen Rapperswil-Jona, ist der uruguayisch-italienische Doppelbürger nun bester Saisontorschütze bei den Wilern. Dazu kommen vier Abschlüsse an die Torumrandung. «Ich habe Sergio unter der Woche gesagt, was ich in den verbleibenden fünf Spielen von ihm sehen möchte. Nun hat er damit begonnen. Er hat seine Sache gut gemacht», sagte Wils Trainer Konrad Fünfstück. Er ergänzte: «Das war in meinen Augen ein richtig guter Auftritt der gesamten Mannschaft.»

Die offensive Ausbeute war ein siegbringender Faktor, die einmal mehr starke defensive Zuordnung ein anderer. In den vergangenen fünf Spielen haben die Wiler nur ein einziges Gegentor zugelassen, in vier Meisterschaftsspielen gegen Rapperswil-Jona ebenfalls. Allerdings musste der Sieg womöglich teuer bezahlt werden. Alves, Lombardi und auch Magnus Breitenmoser schieden alle angeschlagen oder verletzt aus.

Im Durchschnitt fast zwei Punkte pro Spiel

In 14 Spielen dieses Jahres haben die Ostschweizer nun schon 26 Punkte geholt, was einen starken Durchschnitt von 1,86 Punkten pro Spiel ergibt. Aus dem Tabellenletzten der Hinrunde ist längst eine Mannschaft geworden, die sich vor niemandem mehr zu verstecken braucht.