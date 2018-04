Lange Sperre für den FC-Wil-Captain

FUSSBALL ⋅ Eine Handgreiflichkeit trägt Granit Lekaj vom FC Wil fünf Sperren ein. Der Klub findet das Urteil "völlig unverhältnismässig", akzeptiert es aber. Und zwar mit gutem Grund.

Simon Dudle



Ein weiterer Verteidiger fehlt gegen Schaffhausen gesperrt

Es lief vor gut einer Woche die Nachspielzeit im Stadion Niedermatten in Wohlen, als Wils Captain Granit Lekaj und Milan Marjanovic beim Stand von 0:0 handgreiflich aneinandergerieten.Am Montagabend hat die Disziplinarkommission der Swiss Football League das Strafmass für jenen Platzverweis bekannt gegeben: fünf Spielsperren für Lekaj. Nachdem dieser vergangene Woche im Heimspiel gegen Chiasso die erste Sperre verbüsst hatte, wird Lekaj den Wilern in vier der sechs verbleibenden Spiele dieser Saison fehlen."Aus unserer Sicht ist der Entscheid völlig unverhältnismässig, und wir haben kein Verständnis für die Härte der Sanktion", sagt FC-Wil-Mediensprecher Dani Wyler. "Sowohl Lekaj als auch Marjanovic haben schriftlich zu Protokoll gegeben, dass es kein gravierender Zwischenfall war. Die Disziplinarkommission stützte sich einzig auf die Aussagen des Schiedsrichters", sagt Wyler.Obwohl der FC Wil diesen Entscheid binnen der nächsten fünf Tage anfechten könnte, akzeptiert er das Urteil. Der Grund: Sollte die Sanktion nach einer Beratungszeit bestätigt werden, würde die Sperre womöglich in die neue Saison hineinreichen. Dies ist für den FC Wil keine Option, da es bis zur Sommerpause um nicht mehr allzu viel geht.Somit müssen die Wiler am Samstag im Heimspiel gegen Schaffhausen auf einen Grossteil ihrer eingespielten Dreierabwehr verzichten. Denn auch Basil Stillhart wird gesperrt sein. Er kassierte am Sonntag beim 3:0-Sieg in Winterthur sein achte Verwarnung dieser Saison.