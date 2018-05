In doppelter Überzahl am Sieg vorbei

FC WIL ⋅ Der FC Wil bleibt in diesem Jahr auswärts zwar unbesiegt, kann Aarau aber nicht überhohlen. Beim 2:2 auf dem Brügglifeld spielt er am Ende mit zwei Mann mehr.

Simon Dudle

Wiler Sturmlauf bringt «nur» den Ausgleich

Grundsätzlich ist ein Punktgewinn der jungen Wiler Mannschaft beim mit hohen Ansprüchen bestücken FC Aarau eine gute Sache. In diesem Fall war aber von zwei verlorenen Punkten zu sprechen. Denn die Wiler hatten schon zu Beginn mehr von der Partie, konnten die letzte halbe Stunde in numerischer Überzahl bestreiten, die Schlussphase gar in doppelter.Aber der Reihe nach: Nachdem die Wiler die Startphase bestimmt hatten, kam Aarau mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer besser auf. Kurz vor der Pause umlief Alessandro Ciarrocchi Wils Goalie Zivko Kostadniovic und traf für die Gastgeber. Doch Wil reagierte noch vor dem Seitenwechsel. Wie schon am vergangenen Mittwoch beim 2:2 in Vaduz holte Nias Hefti einen Penalty heraus, der erneut von Sergio Cortelezzi verwertet wurde. Somit hat der Wiler Stürmer in den vergangenen drei Partien fünf Tore erzielt – eines mehr als im ganzen Rest der Saison.Zumindest im nächsten Spiel wird kein weiterer Treffer von Cortelezzi dazukommen. Er wurde in der zweiten Halbzeit verwarnt und muss nun gegen Servette eine Sperre absitzen.Nach einer Stunde ging wieder Aarau in Führung. Ein leichtsinniger Fehler von Wils Etienne Scholz in der eigenen Platzhälfte ermöglichte Varol Tasar das 2:1. Da kurze Zeit später Olivier Jäckle mit der gelb-rote Karte des Feldes verwiesen wurde und fünf Minuten vor Schluss auch Ciarrocchi wegen Schiedsrichterbeleidigung vorzeitig unter die Dusche musste, drückte fortan der FC Wil. Der Sturmlauf genügte zum Ausgleich durch den eingewechselten Roberto Alves – noch bei einfacher numerischer Überzahl erzielt. Mehr war trotz einiger Chancen nicht mehr drin.