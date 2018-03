Ein weiterer Abgang beim FC Wil

FUSSBALL ⋅ Adam Mechergui verlässt den FC Wil. Er war vor kurzem seines Postens als CEO enthoben worden.

Beim FC Wil kehrt hinter den Kulissen weiterhin keine Ruhe ein. Erst Ende vergangenen Jahres hatte einer der beiden CEO's, Geschäftsstellenleiter Jan Wegmann (CEO Back Office), seine Kündigung eingereicht. In seinem Amt verblieb vorderhand der zweite Geschäftsführer, Adam Mechergui (CEO Front Office) - er kümmerte sich hauptsächlich um die Sponsoren. In der Folge wurde Mechergui seiner Funktion enthoben - er akquiriere weiterhin Neukunden, initiiere Projekte und setze sie um und betreue Sponsoren, allerdings nicht mehr in der Funktion als CEO Front Office, hiess es.Nun macht der FC Wil bekannt, dass Adam Mechergui den Club per Ende Juni verlassen wird. Der 28-Jährige wolle sich selbständig machen und suche eine neue Herausforderung, schreibt der FC Wil. Und fügt an: "Die neu entstehende Organisationsstruktur des FC Wil entsprach nicht den Vorstellungen Mecherguis."Der FC Wil bedauert den Entscheid Mecherguis, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Verein sei auf der Suche nach einem neuen Sales Manager. (pd/red.)