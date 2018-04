Ein Penaltytor genügt für Platz sechs

CHALLENGE LEAGUE ⋅ Der FC Wil kommt in diesem Jahr zum zweiten 1:0-Sieg gegen Chiasso. Die Entscheidung fällt tief in der zweiten Halbzeit, als Johan Vonlanthen einen Penalty verwertet. Allerdings braucht Wil auch Glück.

«Das gibt heute keinen Sommerfussball. Wir müssen in den Zweikämpfen bestehen und defensiv wachsam sein», hatte Wils Trainer Konrad Fünfstück einige Minuten vor dem Spiel gefordert. Gut 90 Minuten später war zu sagen, dass die Wiler – nicht zum ersten Mal in dieser Rückrunde – defensiv die Fehlerquote tief gehalten hatten, offensiv aber kaum in Erscheinung getreten waren. Gegen Chiasso genügte dies zum fünften Sieg in diesem Jahr – bei erst einer Niederlage. Nach einem Foul von Ali Kabacalman an Sandro Lombardi im Strafraum gab es nach gut 70 Minuten Penalty. Der eine Viertelstunde zuvor eingewechselte Johan Vonlanthen liess sich nicht zweimal bitten und erzielte mit dem fünften Wiler Elfmeter in dieser Spielzeit das fünfte Tor.

Zwingend war der Erfolg aber nicht. Die Wiler hatten kaum reelle Chancen. So war es bezeichnend, dass die Entscheidung mittels ruhendem Ball fiel. Die Gastgeber benötigten auch eine Portion Glück, um das eigene Gehäuse sauber zu halten. Chiasso besass ein Chancenplus, und Kenan Faktic hatte in der Schlussphase mit einem Schuss ans Lattenkreuz Pech.



Wieder genügt ein Treffer für Zählbares

Fünfstück mochte jedoch nicht von Glück sprechen. «Man sieht eine Entwicklung in dieser Mannschaft. In der Hinrunde hätten wir keine Ordnung drin gehabt. Mittlerweile verteidigen wir geduldig und diszipliniert.» Tatsächlich ist die Defensive zum Prunkstück geworden. In elf Spielen in diesem Jahr mussten erst acht Gegentore hingenommen werden. So reicht denn ein Treffer fast immer, um Zählbares mitzunehmen – auch gegen Chiasso.

Nicht ins Gewicht gefallen war schliesslich, dass Wils Captain Granit Lekaj gesperrt fehlte. In der Innenverteidigung lief Nick von Niederhäusern auf. Die positive Entwicklung im Jahr 2018 schlägt sich auch in der Tabelle nieder. Die Wiler, zur Winterpause Tabellenletzter, liegen neu auf Platz sechs. Damit dürfte aber das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Das im fünften Rang klassierte Rapperswil-Jona hat schon 15 Zähler mehr.

Simon Dudle