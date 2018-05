Ein guter Punkt für den FC Wil im Ländle

FUSSBALL ⋅ Der FC Wil bleibt im Jahr 2018 auswärts unbesiegt. Dem vormaligen Tabellenzweiten Vaduz trotzen die Ostschweizer ein 2:2 ab. Sergio Cortelezzi trifft doppelt.

Simon Dudle



Vaduzer Stürmer verhindert Sieg der Liechtensteiner

Rangliste:

Der FC Wil stellte einmal mehr unter Beweis, dass er in der aktuellen Verfassung auch die an der Spitze klassierten Teams der Challenge League zu ärgern imstande ist. Dies ist festzuhalten, obwohl es den Wilern auch im vierten Spiel dieser Saison nicht gelungen ist, den Absteiger aus der Super League zu besiegen.Allerdings war ihr drittes Unentschieden in dieser Saison gegen die um Platz zwei kämpfenden Liechtensteiner ein guter Punkt. Die Ostschweizer traten kompakt auf und konnten sich auf einen neuerdings treffsicheren Stürmer Sergio Cortelezzi verlassen. Dieser nutzte nach knapp 20 Minuten die ihm nahe der Strafraumgrenze gewährten Freiheiten und traf mit einem satten Abschluss zur Gäste-Führung. Kurz vor der Pause verwandelte er nach einem Foul im Strafraum an Nias Hefti den fälligen Penalty. Nachdem der 23-Jährige in seinen ersten 30 Einsätzen dieser Saison nur vier Tore erzielt hatte, gelang ihm ebendies nun binnen vier Tagen in zwei Partien. «Sergio hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Er war effektiv und ist auf diesem grossen Platz gut gelaufen», sagte Wils Trainer Konrad Fünfstück.Zum Sieg genügten diese beiden Treffer Cortelezzis freilich nicht. Denn die Vaduzer kamen wie so oft in dieser Saison bei ruhenden Bällen zu Möglichkeiten – und Toren. Knapp vor Ablauf der ersten halben Stunde traf Marko Devic mittels platziertem, direkt verwandeltem Freistoss aus rund 20 Metern zum 1:1. Einige Minuten nach der Pause tat Marco Mathys das, was er schon in der Startrunde in der IGP-Arena getan hatte: Er traf nach einem Corner per Kopf.Das Verdikt war aus Wiler Sicht auch darum ein gutes, weil sich die Liechtensteiner nach der Pause gesteigert hatten und zu einigen Chancen gekommen waren. Beinahe wäre Mathys, wie schon im vergangenen Juli in Wil, zum Siegtorschützen geworden. Sein sicher geglaubtes Tor zu Beginn der Schlussviertelstunde wurde aber knapp vor der Linie vereitelt – ungewollt von Teamkollege Devic.Mit dieser Punkteteilung verlängerten sich zwei starke Serien: Vaduz hat in diesem Jahr noch kein Heimspiel verloren, Wil musste in der gleichen Zeitspanne auswärts noch nie als Verlierer vom Feld. Fünfstück war mit dem einen Punkt gar rundum zufrieden. Er sagte: «Vaduz steht nicht zufällig weit oben in der Tabelle. Phasenweise haben wir richtig guten Fussball gespielt. Und dies ohne unsere beiden Teamstützen Sandro Lombardi und Granit Lekaj. Es war Pfeffer drin.» Rheinpark: 1524 Zuschauer. – Sr: Gut.Tore: 19. Cortelezzi 0:1. 28. Devic 1:1. 40. Cortelezzi (Foulpenalty) 1:2. 53. Mathys 2:2.Vaduz: Jehle; Pfründer, Bühler, Puljic, Göppel; Muntwiler; Coulibaly (89. Nils von Niederhäusern), Gajic (75. Ciccone), Mathys, Schirinzi; Devic (82. Babic).Wil: Kostadinovic; Rahimi, Nick von Niederhäusern, Stillhart; Scholz; Gonçalves, Zé Eduardo, Breitenmoser (55. Schällibaum), Hefti; Cortelezzi (78. Latifi), Alves (55. Audino).Bemerkungen: Vaduz ohne Konrad (gesperrt), Felfel, Jüllich, Mikus, Brunner (alle verletzt) Majer, Ospelt, Chevalley und Kamber (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Lekaj (gesperrt), Savic, Lombardi (beide verletzt), Freid, Muslin, Maroufi, Keller und Baumann (alle nicht im Aufgebot).1. Xamax 33/76. 2. Schaffhausen 33/57. 3. Vaduz 33/55. 4. Servette 32/53. 5. Rapperswil-Jona32/50. 6. Wil 33/38. 7. Aarau 32/37. 8. Chiasso 33/33. 9. Winterthur 33/29. 10. Wohlen 32/18.