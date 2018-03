Der Wiler Lauf geht weiter

FUSSBALL ⋅ Der FC Wil hat im noch jungen Fussballjahr schon gleich viele Siege realisiert wie im ganzen 2017. Beim 1:0 gegen Aarau sind die Ostschweizer zwar nicht die überlegene Mannschaft, aber die abgeklärtere.

Simon Dudle

Nur in jedem zweiten Spiel ein Gegentor

Der FC Wil rollt in der Challenge League des Feld weiter von hinten auf. Als Tabellenletzter in die Rückrunde gestartet, hat er sechs Spiele später bereits einen Vorsprung von zehn Punkten auf den Tabellenletzten aus Wohlen. Aus einer fehleranfälligen Mannschaft ist eine Einheit geworden, die kompakt steht, sich auch vor verhältnismässig grossen Namen nicht versteckt und im laufenden Jahr so viele Punkte gemacht hat wie kein anderes Team der Liga.Gegen Aarau war es eine Leistung, die Wils Trainer Konrad Fünfstück hinterher mit "sehr geduldig" umschrieb. Sie hätten auf ihre Chance gewartet. Tatsächlich haben den Gastgebern zwei wirklich klare Mög­lichkeiten gereicht, um die drei Punkte zu gewinnen. Nachdem der früh eingewechselte Nordkoreaner Il Gwan Jong kurz nach der Pause alleine vor Aaraus Goalie Lars Hunn verzogen hatte, machte es der Brasilianer Zé Eduardo Mitte zweiter Halbzeit mit einem platzierten Abschluss aus rund 20 Metern Distanz besser und erzielte seinen dritten Saisontreffer. Dies genügte, weil die Aarauer sich wenig inspiriert zeigten und vor dem Tor gute Möglichkeiten ausliessen. Es genügte aber auch, weil die Wiler in der Schlussphase defensiv nichts mehr zuliessen.Während der zu Saisonbeginn selbsternannte Aufstiegsaspirant Aarau nun schon seit 277 Minuten auf einen Treffer wartet, haben die Wiler im laufenden Jahr in sechs Partien erst drei Gegentore zugelassen. Mit vier Siegen ist die Marke des gesamten Jahres 2017 bereits egalisiert. Diese Zahlen belegen, dass der FC Wil in der Winterpause einen guten Schritt vorangekommen ist.Auch aus einem anderen Grund kam Fünfstück dazu, von einem "rundum gelungenen Auftritt" zu sprechen. Dank Gratiseintritts kamen fast 2200 Zuschauer, was mit deutlichem Abstand die grösste Kulisse dieser Saison darstellte.IGP-Arena: 2180 Zuschauer (Gratiseintritt auf den Stehplätzen). – Sr: Tschudi.Tor: 68. Zé Eduardo 1:0.Wil: Kostadinovic; von Niederhäusern, Rahimi, Lekaj, Hefti; Breitenmoser (29. Jong), Zé Eduardo, Stillhart, Lombardi (82. Vonlanthen); Audino (65. Latifi); Cortelezzi.Aarau: Hunn; Giger, Garat, Nganga, Perrier; Hammerich, Jäckle (87. Lüscher-Boakye), Tasar, Frontino (86. Cani); Rossini, Ciarrocchi (58. Gjorgjev).Bemerkungen: Wil ohne Scholz, Keller (beide krank), Freid (verletzt), Muslin, Maroufi, Alves, Kräuchi, N. Baumann und M. Baumann (alle nicht im Aufgebot). Aarau ohne Deana, Ramadani, Mehidic, Misic, Peralta, Peyretti, Thaler, Thrier, Yapi (alle verletzt) und Randjelovic (nicht im Aufgebot). – 24. Breitenmoser verletzt ausgewechselt. – Verwarnung: 65. Zé Eduardo (Foul).Rangliste:1. Xamax 24/58. 2. Servette 23/44. 3. Schaffhausen 24/39. 4. Vaduz 24/37. 5. Rapperswil-Jona 23/36. 6. Aarau 25/27. 7. Wil 24/25. 8. Chiasso 24/24. 9. Winterthur 24/20. 10. Wohlen 23/15.