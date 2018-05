NEUBESETZUNG ⋅ Wie erwartet wird beim FC St.Gallen ab kommender Saison Peter Zeidler an der Seitenlinie stehen. Damit ist der sportliche Umbruch definitiv eingeläutet.

Ralf Streule, Christian Brägger

Zeidler steht vor schwieriger Gratwanderung

Lange waren Peter Zeidler und der Tübacher Roger Stilz als Kronfavoriten für die Nachfolge von Giorgio Contini gehandelt worden. Gestern nun sickerte durch, dass der neue Trainer des FC St. Gallen definitiv Zeidler heisst – und Stilz Nachwuchschef bei St. Pauli in der 2. Bundesliga bleibt. Heute Vormittag will die Clubführung um Präsident Matthias Hüppi den neuen Cheftrainer an einer Medienkonferenz offiziell vorstellen.Dem 55-jährigen Zeidler eilt ein guter Ruf voraus, er wird als Mann mit viel Sozialkompetenz und als Vertreter eines offensiven Fussballs beschrieben. Er hat seine Sporen als Cheftrainer in Salzburg abverdient, bevor er unter anderem in Sitten und Sochaux mehrheitlich gute Noten erhalten hat. Zeidler hat in St. Gallen die schwierige Aufgabe, die Defensive wieder zu stabilisieren und gleichzeitig den von der Clubführung erwünschten aktiven Fussball zu bieten. Boro Kuzmanovic wird ihm dabei assistieren. Noch ist offen, welche Kaderveränderungen der Trainer zusammen mit Sportchef Alain Sutter vornehmen wird.