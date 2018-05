Der FC St.Gallen wird für seine starke Leistung nicht belohnt

FUSSBALL ⋅ Der FC St.Gallen wurde in der 33. Runde der Super League für eine starke Leistung gegen den entthronten Meister Basel nicht belohnt. Der Tabellenvierte verlor zuhause nach anfänglicher Führung 2:4 und muss wieder um den Europacup-Platz bangen.

Anzeige:

Anzeige: