Sutter bringt den FCSG-Nachwuchs auf seine Linie

AUFRÄUMEN ⋅ Als Sportchef des FC St.Gallen hat Alain Sutter auch den Lead bei Future Champs Ostschweiz. Der 50-Jährige nähert den Nachwuchs seiner Philosophie an und macht ihn fit für die Zukunft: Hierbei keine Rolle mehr spielt U21-Trainer Dorjee Tsawa.

Christian Brägger

Man hat Alain Sutter einiges zugetraut, als er im FC St.Gallen Sportchef wurde. Zweifel im Vorfeld gab es an der Härte und am Durchsetzungsvermögen; beides würde ihm fehlen, dachte man. Je länger je mehr zeichnet Sutter ein gegenteiliges Bild, er zeigt Härte und beweist Durchsetzungsvermögen, wenn es der Sache dient.

Als Sutter im Januar anfing, machte er es zur Bedingung, im Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz ebenfalls den Lead zu haben. Weil seine Philosophie auf jeder Stufe des Vereins bis hin zur ersten Mannschaft getragen werden soll, eine Philosophie, die aktiven, mutigen Fussball in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung vorsieht, Ballbesitz, Leidenschaft, Mentalität und Präsenz auf dem Rasen. Und den respektvollen Umgang untereinander.

Sutter hat ebenfalls die Aufgabe gefasst, das Budget im Nachwuchs zu reduzieren, das in der Zeit unter Ferruccio Vanin und Marco Otero unter anderem wegen hoher Löhne aus dem ­Ruder gelaufen ist. Zweieinhalb, maximal drei Millionen Franken sollen es nun sein – Sutter ist zu Veränderungen gezwungen. Hiefür hat er vorsorglich im Nachwuchs Verträge aufgekündigt, die sich selbstständig um ein Jahr bei dreimonatiger Kündigungsfrist verlängert hätten; Sutter aber will im Sommer selbst über sein Personal entscheiden können, er sagt: «Normal sind Jahresverträge, die automatisch auslaufen.»

Hanspeter Meier, Trainer der U14 sowie Koordinator des Campus in Bürglen, hat es ebenso getroffen wie René Waldvogel (Co-Trainer U21) und Vincenzo Zinnà (Co-Trainer U16 und Athletik­coach). Das Mandat von Markus Frei, der Footeco leitete und übergangsmässig den entlassenen Otero als Technischen Leiter vertrat, läuft Ende April aus – und wird nicht verlängert. «Meier möchte ich behalten, er ist eine Integrationsfigur», sagt Sutter. Auch mit Frei wolle er grundsätzlich weiterarbeiten. Waldvogel und Zinnà kommen in eine Warteschlaufe, Sutter will mehr über deren Arbeitsweisen erfahren. «Wir werden sehen, wie es hier weitergeht», sagt der Sportchef.

Tarone könnte Tsawa beerben

Definitiv trennen wird man sich von Dorjee Tsawa, dem U21-Trainer. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Sutter sagt, Tsawa habe nichts falsch gemacht. Doch auf höchster Nachwuchsstufe wolle er einen Coach, den er kenne. ­Einen, der seine Philosophie mittrage, der überzeugt sei von der Art, die man im FC St.Gallen wolle, und diese auch weiterentwickle. Tsawa nach der Saison beerben könnte Daniel Tarone, doch Sutter bestätigt dies nicht. Tarone ist im Februar auch wegen seines noch gültigen Kontrakts reaktiviert worden, seither arbeitet der Zürcher im Nachwuchsprojekt als Konditionstrainer.

Sutter gibt im Nachwuchs also konsequent den Takt vor, und er schneidert ihm einen sportlichen Leitfaden. Dabei geht es nicht um Spielsysteme, sie interessieren Sutter nicht. Sondern um Prinzipien des Fussballspiels, die für alle gelten und klar sein sollen. Dafür will Sutter weiter Leute des Vertrauens engagieren: «Diese Leute sollen ein Verstärker meines Fussballs sein.»