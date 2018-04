Die Espen unter scharfer Beobachtung - Scouts legen die Schwächen des FCSG gnadenlos offen

GEGENTRIBÜNE ⋅ Der FC St.Gallen konnte in den vergangenen Wochen die Gangart selbst bestimmen. Aber so wird es nicht immer weitergehen - Scouts und Fernsehbilder zeigen die Qualitäten und Mängel der Espen auf.

Fredi Kurth

Die positive Entwicklung

In den vergangenen Wochen hat sich der FC St.Gallen nun aber eine Spielweise und Homogenität angeeignet, bei der er vermehrt die Gangart selbst bestimmen kann. Den Wendepunkt markierte am 17. Februar jene Szene im St.Jakob Park, als der Basler Ricky van Wolfswinkel in der 25. Minute den Elfmeter verschoss und die St.Galler Hoffnung schöpften. Aus der Position des Schwächeren gekontert – und schon war die Sensation durch zwei Tore von Cedric Itten perfekt.



War gegen Lugano noch ein bisschen Glück im Spiel, bewies die Mannschaft gegen Thun bereits Fortschritte. Sie kassierte zwar beim anfänglichen Sturmlauf der Berner Oberländer ein Gegentor, liess sich aber nicht aus der Ruhe bringen und drehte zum ersten Mal in dieser Saison einen 0:1-Rückstand. Gegen Lausanne und GC war St.Gallen jene Mannschaft, auf die sich der Gegner ausrichten mussten.



Jäh gebremst

Aber so wird es nicht immer weitergehen. Scouts und Fernsehbilder legen die Qualitäten und Mängel des FC St.Gallen offen. Vor allem die schwächeren Kontrahenten werden sich danach richten, die Reifephase für Continis Team und seine Leute hat somit bereits begonnen. Nicht, dass Luzern eine schwächere Mannschaft wäre, im Gegenteil. Nicht, dass die Ostschweizer bereits wegen der gründlichen Analyse von Erfolgstrainer Gerardo Seone am Ostermontag verloren hätte. Aber Fussball ist eben sehr wissenschaftlich geworden.



Von Lobanowski bis Guardiola

Wahrscheinlich der erste, der konsequent mit solchen Methoden arbeitete, war Walerij Lobanowski, der in den 1970er-Jahren Dynamo Kiew als einen der ersten Vereine des Ostblocks mit Ausrufezeichen auf die europäische Landkarte setzte. Ich mag mich an einen Final im Europacup der Cupsieger erinnern, bei dem in Basel Ferencvaros Budapest gegen die Ukrainer nicht den Hauch einer Chance hatte.



Man kann Informationen über den Gegner entweder destruktiv wie Lobanowski oder konstruktiv wie ManCity Trainer Pep Guardiola einsetzen. Das hängt auch von der Qualität des Kaders ab. Einer wie José Mourinho pflegt aber selbst mit Weltklassefussballern wie Pogba, Sanchez oder Lukaku eine abwartende Strategie. Eine, die Manchester United zwar wieder auf Platz zwei geführt hat, aber überhaupt nicht zum Nimbus dieses Vereins passt.



Löw kritisiert Bundesligatrainer

"Reagieren statt agieren" ist auch in der einst angesehenen Bundesliga zu einem weit verbreiteten Übel geworden. Hinter Bayern versuchen nach meiner Wahrnehmung nur noch Mönchengladbach, Leipzig und Hoffenheim ansatzweise kreativen Fussball. "Die Zeit" schreibt: "Heute arbeiten alle gut gegen den Ball, wie die Trainer sagen. Doch alle zusammen arbeiten damit auch gegen den Fussball, ihr Metier." Bundestrainer Joachim Löw wird im gleichen Artikel zitiert, wonach Lionel Messi als Offensivkraft in manchen Bundesligateams keine zehn Tore in der Saison schaffen würde. Weil diese Mannschaften ihn nicht in Position bringen würden. Klar: Es ist einfacher, auf Fehler der anderen zu lauern. Aber die Bundesliga mit ihren vielen Talenten hätte das nicht nötig. Sogar in der Schweizer Super League wird optimistischer gespielt als in der vor langer Zeit besten Liga der Welt.



In Altstätten selber einmal Scout sein

Aufgefallen Unter den beiden notwendigen Änderungen in St.Gallens Aufstellung litt gegen Luzern offensichtlich die Abwehrorganisation. Zu leicht kamen die Innerschweizer zu ihren Chancen. Beim zweiten Gegentreffer war ein individueller Fehler Hauptursache: Wittwer hielt die Abwehrlinie nicht und hob so das Offside von Ballempfänger Juric auf. Ist St.Gallens Niederlage nur ein Umfaller oder mehr? Im Heimspiel gegen YB am nächsten Sonntag wird diese Frage noch nicht – oder höchstens im positiven Sinn – beantwortet.



Tranquillo Barnetta spielt seit gut ein Jahr wieder beim FC St.Gallen. Dass er nicht mehr wie in seinen besten Tagen auftreten würde, war zu erwarten. Doch haben inzwischen auch jene Recht bekommen, die seine Verletzungsanfälligkeit als kaum zu überwindendes Handicap erachteten. Barnetta bräuchte regelmässige Einsätze, um der Mannschaft wirklich helfen zu können. Dem Verein ist er dennoch dienlich: als Botschafter bei diversen Anlässen, nicht zuletzt auch an wohltätigen Veranstaltungen.



Ab und zu wünscht man sich auch in der Schweiz den Videobeweis. So wäre Schiedsrichter Erlachner am vergangenen Samstag zumindest in einem Fall froh gewesen, hätte seine Benachteiligung gegenüber dem FC Sion begradigt werden können. In den Testligen wie Bundesliga oder Serie A sind die Diskussionen abgeflaut, weil die Videoassistenten nur noch in klaren Fällen eingreifen. Bei der Fussball-WM kommt nun ebenfalls "Big Brother" zum Einsatz. Das mag erschrecken, weil dann viele Schiedsrichter im Einsatz stehen, die damit noch keine Erfahrung haben. Die Kommunikation vom Spielfeld zur Videozentrale werde aber im Vorfeld der WM fleissig geschult, heisst es. Das ist lösbar. Nicht die Kommunikation war das grosse Problem in den Testligen, sondern das übereifrige Eingreifen der Zentrale. Dort müssen jene Leute sitzen, die schon in Deutschland oder Italien eingesetzt worden sind, nur ja nicht Anfänger wie vor einem Jahr beim Confederations Cup. (th.)

Digitalisierung und Globalisierung vernichten viele Jobs, vor allem im Dienstleistungssektor. Das regt die Fantasie an und führt zu Start-ups - auch im Fussballgeschäft, das sich an der Spitze immer noch als enorme Wachstumsbranche präsentiert. Manager, Investoren, Berater, Scouts, Nachwuchstrainer und medizinische Betreuer sind gefragt wie nie zuvor.Befassen wir uns einmal mit den Scouts: Sie haben die Aufgabe, Talente zu entdecken oder gegnerische Fussballteams zu beobachten. Früher verkündeten die meisten Trainer noch stolz: "Wir schauen nur auf uns, müssen uns nicht nach dem Gegner richten." St.Gallens Trainer Giorgio Contini hingegen wies bei seinem Stellenantritt vor bald einem Jahr darauf hin: "Ich kenne jede Mannschaft der Super League sehr gut." Das war in jener Situation wertvoll. Denn St.Gallen konnte es sich in höchster Abstiegsgefahr gar nicht leisten, wie der FC Bayern oder der FC Basel aufzutreten. Und Contini kam vom FC Vaduz, einer Mannschaft, die sehr viel Wissen über einen Gegner benötigte, um erfolgreich zu sein.Wer sich übrigens selber einmal als Scout versuchen möchte, dem sei das Internationale U19-Fussballturnier in Altstätten empfohlen, dem wichtigsten Anlass dieser Art in der Schweiz - neben dem Fifa-Youth-Cup in Zürich und dem U19-Turnier in Aesch. Im Rheintal sind am Freitag, 11. Mai, und Samstag, 12. Mai, die besten Junioren von UD Las Palmas, Leicester City, Eintracht Frankfurt, Gremio Porto Alegre, Sturm Graz und FC Nitra engagiert. Mit ihnen messen sich die Alterskollegen des FC St.Gallen und des FC Altstätten.