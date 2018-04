St.Gallen-Sportchef Sutter: "Boro macht die Spieler besser"

FC ST.GALLEN ⋅ Boro Kuzmanovic ist beim FC St.Gallen mehr als nur Interimstrainer und baldiger Assistent. Er ist der Mann, der die Philosophie des Clubs mittragen soll – freudvoller Fussball und Europa-League-Qualifikation inklusive. Eine grosse Aufgabe.

Marco Hämmerli wird Assistent ad interim Interimstrainer Boro Kuzmanovic hat mit dem FC St.Gallen noch keine fünf Trainings absolviert: Erst am Dienstag stieg der serbisch-holländische Doppelbürger ein. "Die Gruppe ist sehr fokussiert, sie hat auf die Veränderung schnell und professionell reagiert", sagt der 55-Jährige über die St.Galler Mannschaft. Für das Spiel von Sonntag, 16 Uhr, in Lugano werde er wohl kleinere Anpassungen vornehmen, sagte er am Freitag an der Medienkonferenz. Das Training habe ihm viele Hinweise gegeben: "Nominell wird es aber nicht viele Überraschungen geben." Er erwarte von den Spielern, dass sie die Initiative ergreifen. Diese Woche sei es in den Trainings vor allem darum gegangen, immer wieder anzusprechen, wie viel Qualität in der Mannschaft stecke. "Die Spieler müssen wissen: Sie können alle besiegen."



Im Tessin muss St.Gallen auf Tranquillo Barnetta verzichten, der an einer Knieverletzung laboriert. Karim Haggui leidet weiter an muskulären Problemen. Das Team wird am Samstag ins Tessin reisen. Mit dabei wird auch Marco Hämmerli sein. Der FCO-Nachwuchstrainer und ehemalige St.Galler Spieler wird Kuzmanovic bis Ende Saison assistieren. (rst)



Sutter hier, Kuzmanovic dort. Die paar Zaungäste wissen nicht recht, was sie interessanter finden sollen an diesem Trainingsmorgen im Gründenmoos. Die Übungen links mit Interimstrainer Boro Kuzmanovic? Oder doch eher den St.Galler Sportchef Alain Sutter, der rechts nebenan auf der Wiese auf und ab geht, das Smartphone am Ohr? "Sutter hat gerade eben einen kleinen Gump gemacht", sagt ein Zuschauer. "Er hat wahrscheinlich den neuen Trainer gefunden." Gelächter am Rand des Trainingsplatzes.Es ist eine skurrile Situation: Kuzmanovic, der gerade mit heiserer Stimme und gebrochenem Deutsch über den Platz ruft, hat den FC St.Gallen interimistisch für die letzten fünf Saisonspiele übernommen und wird im Sommer Assistent des Mister X, mit dem Sutter vielleicht gerade am Telefon spricht.Dass der Cheftrainer auf den ­Assistenten folgt, kommt im ­Profifussball selten vor. Beispiele zeigen aber, dass es funktionieren kann. Sportchef Fredy Bickel holte 2013, nach seinem Wechsel vom FC Zürich zu den Young Boys, auch den Trainerassistenten Harald Gämperle nach Bern – noch bevor man den Cheftrainer gefunden hatte. Gämperle ist bis heute YB-Assistent – damals unter Uli Forte, mittlerweile unter Adi Hütter.Dieses Modell schwebt Sutter ebenfalls vor: Der Assistent soll die Basis legen, die Club- und Spielphilosophie vorleben und so für Kontinuität stehen. "Die Position des Chefcoachs hingegen ist erfahrungsgemäss jene, die am schnellsten wechselt", sagt der Sportchef. Sollte dereinst der Cheftrainer abgesetzt werden müssen, bleibt immerhin der Staff bestehen.Sutter und Kuzmanovic kennen sich aus ihrer Zeit beim FC Winterthur, als Sutter den Präsidenten Hannes W. Keller beriet und Kuzmanovic Trainer war. "Wir haben uns richtig gut verstanden", sagt Kuzmanovic. Und Sutter: "Boro ist einer, der die Spieler besser macht." Die Basis also stimmt, deshalb ging es schnell: Am Montagabend, kurz nachdem Sutter beim Verwaltungsrat die Entlassung Continis erwirkt hatte, rief er Kuzmanovic an. Und obschon der Serbe bei den Grasshoppers als U21-Trainer einen laufenden Vertrag hatte, war wenige Stunden später alles geregelt. GC legte keine Steine in den Weg.Kuzmanovic hat nun also viele grosse Aufgaben: Er soll das Bild des neuen FC St.Gallen ­prägen, ihn gleichzeitig in die Europa League führen, und das auch noch mit freudvollem Fussball, wie ihn die Clubführung wünscht. Leute, die während Kuzmanovics Zeit als St.Galler Nachwuchstrainer mit ihm gearbeitet haben, geben ihm viel Kredit. Er sei ein Mann ohne ­Allüren und mit klaren Vorstellungen, ein starker Ausbildner.Ein kurzer Blick zurück: Kuzmanovics Karriere als Fussballer begann Ende der 1980er-Jahre bei Dinamo Zagreb, darauf wechselte er zu Den Haag. 1992 folgte der Wechsel zum FC Schaffhausen. Um die Jahrtausendwende begann der heute 55-Jährige als U21-Trainer bei GC, wurde Nachwuchskoordinator bei Winterthur und trainierte ab 2009 mit Erfolg die erste Mannschaft. Er stand unter anderem an der Seitenlinie, als die Winterthurer 2012 den FC St.Gallen im Cup-Viertelfinal bezwangen.2014 wechselte Kuzmanovic zum St.Galler Nachwuchs, 2017 ging’s zurück zu den Grasshoppers, wo er Ausbildungsleiter und U21-Coach wurde. Wenn Kuzmanovic vom jüngsten Wechsel ­zurück zu St.Gallen spricht, tut er es sehr besonnen. Es sei keine Flucht vor dem instabilen GC-Umfeld gewesen. Sondern viel mehr die Lust, mit jenen Jungen zu arbeiten, mit denen er bei St.Gallen etwas aufgebaut habe. "Wenn man im Nachwuchs arbeitet, will man auch die Früchte ernten."Kuzmanovic, das wird schnell klar, betrachtet die Dinge nüchtern; auch den Abstieg seinerzeit mit der St.Galler U21 und die ­darauf folgende Herabstufung zum U18-Trainer, als ihn Hakan Yakin verdrängte. "So ist das ­Geschäft." Er habe dies damals nicht als Zurückstufung empfunden. Machtspiele hätten ihm damals zu schaffen gemacht, sagen Involvierte. Er sieht dies rückblickend weniger dramatisch.Weggefährten Kuzmanovics sagen, er sei vom Fachlichen her potenzieller Cheftrainer eines Super-League-Teams – vielleicht fehle ihm nur ein forscheres Auftreten. Kuzmanovic als Cheftrainer – warum eigentlich nicht? "Natürlich könnte er es, er wird es nun ja auch fünf Spiele lang sein", sagt Sutter. "Aber wir ­haben anderes vor mit ihm, da gibt es klare Vorstellungen." Sutter denkt hier auch an die Nachwuchsarbeit, in der Kuzmanovic eine grosse Rolle spielen dürfte.Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Ein Sportchef stellt einen Bekannten ein; es ist eine Art von "Vitamin B", auf die vor kurzem viele im Umfeld des Clubs allergisch reagiert hätten. Der Unterschied ist, dass die Kommunikation und die Absichten klar sind, der Entscheid wird öffentlich begründet. Doch wie soll sich ein neuer Cheftrainer beim FC St.Gallen verwirklichen und wohl fühlen, wenn er einer bereits verschworenen Gruppe gefallen muss? Sutters Sicht ist klar: Er will einen Staff, der den Rahmen vorgibt – und einen Cheftrainer, der dazu passt. Dass dies die Suche einschränkt, weiss der Sportchef.