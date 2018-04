2:1-Sieg für die Espen: Siegestreffer in der Nachspielzeit

FCSG-GCZ ⋅ Der FC St.Gallen war heute bei GC zu Gast. Nach einem Penalty eine Viertelstunde vor Schluss geht GC 1:0 in Führung. Der Penalty-Verursacher Musavu-King konnte aber nur fünf Minuten später zum 1:1 ausgleichen, Ben Khalifa sorgte für den Schlussstand von 1:2.

Der FCSG entführt drei glücklich erkämpfte Punkte aus Zürich. Bis zur 80. Minuten befanden sich die St.Galler im Tiefschlaf und waren dem Gegner vor allem in der zweiten Halbzeit unterlegen. Dank Toren von King und Ben Khalifa konnten die Espen zum Schluss aber drei Punkte entführen. Es ist die Schlussviertelstunde, die dieses Spiel am Ende auszeichnet, ein Spiel das für GC am Schluss sehr, sehr bitter verlaufen ist und dafür umso glücklicher für den FCSG. Nach der langersehnten Führung durch Jeffrén für GC, sah es lange danach aus, dass GC dieses Spiel gewinnen würde. Dann brachte aber Itten noch einmal Schwung ins Spiel der Gäste und so konnte man ausgleichen. Am Schluss schenkt der eingewechselte Pnishi dem FCSG den Sieg und das in Form eines katastrophalen Passes am eigenen Strafraum in die Füsse von Ben Khalifa. Für den St. Gallen ist es ein toller Abend, auch weil man sich auf der Tabelle festigen kann. Für GC ist es doppelt bitter, weil man nun dem Abstiegskampf unter Umständen wieder drei Punkte näher ist. (red.)