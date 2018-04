Posaunen auf der Zuschauertribüne: Wenn FCSG-Fans ihre Instrumente ins Stadion mitbringen

FC ST.GALLEN ⋅ Zwei Posauner haben sich am Samstagabend im Kybunpark unter die Zuschauer gemischt. Das kam nicht überall gut an. Wer im Stadion musizieren will, braucht eine Bewilligung.

Linda Müntener

Der FCSG will keine Konkurrenz für die Fankurve

Lieber @FCSG_1879, eurer Eingangskontrolle sind zwei Trompeten durch die Lappen gegangen. — Ruben Schönenberger (@rubensch) 21. April 2018

Samstagabend, 25 Grad, der FC St.Gallen steht gegen Thun auf dem Platz . 11'047 Zuschauer sind im Kypunpark. Darunter zwei Posauner. Sie sitzen im Sektor B und machen lautstark auf sich aufmerksam. Immer wieder spielen sie kurze Stücke an. Oft sind es Nati-Melodien, ab und zu tönt auch ein FCSG-Fanlied aus ihren Instrumenten. Während die eine Hälfte des Sektors mitjohlt und den Auftritt mit einer Laola-Welle goutiert, findet die andere Hälfte die musikalischen Zwischenrufe eher lästig. Ein Fan beschwert sich bei den Blechbläsern und wird von den Reihen dahinter prompt ausgepfiffen. Die Stimmung kippt deshalb freilich nicht - eine Runde Bier löst den Konflikt.Wer sein Musikinstrument ins Stadion mitbringen will, braucht eine Bewilligung. Diese muss man vorab beantragen - bei der Eingangskontrolle ist es dafür zu spät. "Das gilt für alle Musikinstrumente sowie für Megaphone", sagt FCSG-Mediensprecher Daniel Last. Einzig Vuvuzelas - die beliebten Plastiktröten der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 - sind im Kybunpark gemäss Stadionordnung grundsätzlich verboten.Die beiden Posauner vom Samstagabend sind laut Last Mitglieder des Giorgio-Contini-Fanclubs und haben eine Bewilligung für ihre Instrumente erhalten. Ob eine solche erteilt wird, hänge von verschiedenen Kriterien ab. Eine ist der Sektor. Je weiter weg die Musikanten von der Fan-Kurve sitzen, desto grösser sei die Chance auf eine Bewilligung, sagt der Mediensprecher. Denn die Stimmung im Stadion wird nicht auf den Sitzplätzen oder in der Loge gemacht, sondern im Espenblock. Und das vom Anpfiff bis zur Nachspielzeit. Diese Stimmungsmache wolle man nicht konkurrenzieren, sagt Last. "Wenn unsere Fans eine einstudierte Choreo präsentieren und daneben Guggenmusiker spielen, kommt das nicht gut an."Nicht gut an kamen die Posaunenklänge bei Lesern des FCSG-Fan-Magazins Senf. Eine Leserin habe per Kurznachricht dazu aufgerufen, die Trompeter ruhig zu stellen. "Vor allem, wenns irgend än andere Mischt driiguuget als d’Kurve singt", ist im Online-Ticker des Magazins zu lesen. Die Senf-Macher nehmen’s mit Humor: "Sind Sie auch Blasmusikliebhaber und der Meinung, dass ein Stadion keine posaunengerechte Umgebung ist? Dann melden Sie sich bitte direkt beim FCSG. Die Sicherheit unserer Posaunen geht vor."