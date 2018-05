Negativserie hält an: Der FCSG verliert auch gegen Sion

FCSG ⋅ Wieder keine Punkte für Interimstrainer Boro Kuzmanovic. Der FCSG verliert in Sion bereits das sechste Spiel in Folge. Nach 90 Minuten im Tourbillon heisst es 3:2 für die Walliser. Die Tore für die St.Galler erzielen Danijel Aleksic in der 30. Minute und Cedric Itten in der Nachspielzeit.

Nach einem trägen Beginn beider Seiten, schafften die Sittener den besseren Start in die Begegnung und erspielten sich gleich einige Gelegenheiten. Es dauerte aber bis zur 18. Minute ehe Pajtim Kasami zur Führung für die Sittener einschob. Den St. Gallenern gelang in der 30. Minute durch einen schönen Schlenzer von Danijel Aleksic der Ausgleich. Der Gleichstand hielt allerdings gerade mal fünf Minuten, bis Andreas Wittwer den Ball im eigenen Tor versenkte. In der 58. Minute erhöhte Alex Succar auf 3:1 aus Sicht der Gastgeber. Cedric Itten gelang in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer.



Folgt mehr...