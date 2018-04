Knall beim FCSG: Trainer Contini entlassen

FCSG ⋅ Giorgio Contini ist nicht mehr Trainer des FC St.Gallen. Obwohl die Espen die erfolgreichste Rückrunde seit Jahren spielen und noch Chancen auf einen europäischen Platz haben, trennen sie sich vom Chefcoach. Die Gründe dafür legen die Verantwortlichen um 15 Uhr auf den Tisch - "Tagblatt Online" wird live tickern.

Daniel Walt

Vor ziemlich genau einem Jahr wurde Giorgio Contini neuer Trainer des FCSG. Er folgte auf Joe Zinnbauer und rettete die Espen vor dem Abstieg.

In der laufenden Saison spielen die Espen um den Einzug in die Europa League mit, obwohl der Motor zuletzt beim 0:4 beim FCZ und dem 0:1 gegen Thun stotterte.

Seitdem der neue FCSG-Verwaltungsrat unter Präsident Matthias Hüppi im Amt ist, gab es atmosphärische Störungen im Verhältnis zwischen Contini und der Chefetage. Contini wird dem Clan um Spielerberater Donato Blasucci zugerechnet, der unter Hüppi in St.Gallen seinen Einfluss verloren hat.

Contini kritisierte, dass die neue Führung den früheren Physio-Chef Simon Storm zurückholt. Mit diesem hatte Contini 2017 nicht mehr zusammenarbeiten wollen - Storm wurde dann von der alten Crew entlassen.

Der FCSG informiert um 15 Uhr über die Gründe für die Trennung von Giorgio Contini. "Tagblatt Online" tickert live von der Pressekonferenz.



Umstrittener Nachwuchschef Otero musste gehen

Der #FCSG und Giorgio #Contini gehen per sofort getrennte Wege. Mit dem Cheftrainer wird auch Assistenztrainer Markus #Hoffmann von seinen Aufgaben freigestellt. Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Personalentscheid werden um 15 Uhr auf einer Medienkonferenz bekanntgeben. pic.twitter.com/0l6ngf6oeb — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 24. April 2018



Continis kritische Interviews

Der FC St.Gallen liegt derzeit auf Rang 4 der Super League. Er musste sich am vergangenen Wochenende nach dem 0:1 daheim gegen Thun von Luzern zwar überholen lassen. Der Verein hat aber immer noch gute Chancen, die Saison auf dem hervorragenden dritten Rang abzuschliessen. Trotzdem nehmen die Espen nun einen Schnitt auf der Trainerposition vor. Wie der Verein in einem Communiqué mitteilt, trennt er sich per sofort von Trainer Giorgio Contini. Auch Assistenztrainer Markus Hoffmann wird von seinen Aufgaben freigestellt.Offenbar soll der frühere St.Gallen-Nachwuchstrainer und Ex-Winterthur-Cheftrainer Boro Kuzmanovic die Mannschaft interimsweise bis Ende Saison führen.Wie der FC St.Gallen weiter schreibt, werden Einzelheiten und Hintergründe zum Personalentscheid an einer Medienkonferenz am Dienstagnachmittag um 15 Uhr erläutert.Seitdem Matthias Hüppi als neuer Präsident des FC St.Gallen im Amt ist, gab es wiederholt Spekulationen um die Zukunft von Trainer Giorgio Contini. Hüppi und der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat leiteten im zerstrittenen, in zwei Lager geteilten Club rasch diverse personelle Veränderungen in die Wege. So musste unter anderem der umstrittene Nachwuchschef Marco Otero seinen Sessel bei Future Champs Ostschweiz räumen . Auch Ferruccio Vanin, CEO des Nachwuchsprojektes Future Champs Ostschweiz, wird die Espen im Sommer verlassen.Rund um Marco Otero und Spielerberater Donato Blasucci war in den vergangenen Jahren eine Art Clan innerhalb des Vereins entstanden. Heftige Streitereien waren die Folge, die immer wieder Abgänge im Club zur Folge hatten und im vergangenen Jahr im Rücktritt von Verwaltungsrat Michael Hüppi, dem Bruder von Matthias Hüppi, gipfelten . Hüppi ging in der Folge in die Offensive und prangerte in einem Interview mit dem "Tagblatt" verschiedenste Vorgänge im Club an und sagte, er vermute, dass nach wie vor Ex-Präsident Dölf Früh und nicht dessen Nachfolger Stefan Hernandez viele Entscheidungen fälle. Zum Umsturz kam es dann Ende vergangenen Jahres, als die Grossaktionäre der aktuellen Führung das Vertrauen entzogen und Matthias Hüppi als Hernandez-Nachfolger installierten. In einer Analyse Anfang März wurde deutlich, dass bei den Espen in den vergangenen Jahren Misswirtschaft mit insbesondere viel zu hohen Kosten für Future Champs Ostschweiz betrieben worden war. Präsident Matthias Hüppi sprach an einer Medienorientierung von "Selbstbedienungstendenzen und von Dienstleistungen, die ohne irgendeine Offerte bezahlt wurden. Und ohne dass man genau wusste, wofür." Finanzchef Christoph Hammer seinerseits hielt damals fest: "Man hätte Gegensteuer geben müssen. Aber man tat es nicht."Auch Cheftrainer Giorgio Contini wird dem Clan von Spielerberater Donato Blasucci zugerechnet - genauso übrigens wie Goalie Daniel Lopar. Die neue Führungscrew des FC St.Gallen hatte sich anfänglich voll und ganz hinter Contini gestellt. Immer wieder war in der Folge aber zu hören, dass es atmosphärische Störungen zwischen dem Cheftrainer und dem neuen Sportchef Alain Sutter beziehungsweise dem Verwaltungsrat gebe.Diese Störungen traten endgültig öffentlich zutage, als der FCSG entschied, den im vergangenen Sommer unter der früheren Crew entlassenen Physio-Chef Simon Storm zurückzuholen. Contini - er hatte die Trennung von Storm seinerzeit begrüsst - äusserte sich wenig erfreut über die Rückholaktion. Er verhehlte seinen Ärger über diesen Personalentscheid auch in Interviews nicht. "Ich war und bin diplomatisch. Aber Storm wird sicher kein Freund von mir", sagte Contini beispielsweise gegenüber dem "Tagblatt". In "20 Minuten" doppelte Contini vor kurzem nach: "Simon Storm muss sich das Vertrauen der Spieler, aber auch der anderen Staffmitglieder erst wieder verdienen. Das benötigt sicher zusätzlichen Aufwand", sagte Contini gegenüber dem Pendlerblatt. Zudem hielt er fest, solche Nebengeräusche störten die Automatismen im Team und saugten unnötig viel Energie ab. Über Präsident Matthias Hüppi sagte Contini im selben Interview, es sei allgemein bekannt, dass Hüppi "ein hervorragender Kommunikator ist und somit über einen grossen Wortschatz verfügt".Möglicherweise waren die wiederholten kritischen Äusserungen von Giorgio Contini in Sachen personeller Veränderungen durch die neue Führungscrew mitverantwortlich für den Schnitt, welchen der FCSG jetzt vollzieht. Denkbar ist zudem, dass es der FC St.Gallen Contini schlicht nicht zutraut, die Mannschaft längerfristig und erfolgreich jenen attraktiven Offensivfussball spielen zu lassen, welcher den Verantwortlichen in der Chefetage vorschwebt.