FCSG-Präsident Matthias Hüppi: "Contini hat uns nicht vertraut"

TRAINERENTLASSUNG ⋅ Der FC St.Gallen hat sich per sofort von seinem Cheftrainer Giorgio Contini und dessen Assistent Markus Hoffmann getrennt. Man habe zu wenig gespürt, dass Contini und Hoffmann die gemeinsame Richtung mittrügen, in welche es mit den Espen gehen solle, begründeten die Verantwortlichen.

Daniel Walt

"Es hat einfach nicht gepasst"

Ein Entscheid für die Zukunft

Kuzmanovic wird Interimstrainer

Am Samstag, beim verpatzten Heimspiel des FC St.Gallen gegen Thun, sorgten ein Posaunist und ein Trompeter im Sektor B für ungewohnte Töne im Kybunpark. Wie sich herausstellen sollte, gehörten sie zum Fanclub von Trainer Giorgio Contini. Weder sie noch die restlichen Fans dürften geahnt haben, dass sie Continis letztem Auftritt als Chefcoach der Espen beiwohnten: Am Dienstag trennte sich der FC St.Gallen sowohl von Contini als auch von dessen Assistent Markus Hoffmann.Der Entscheid, Contini und Hoffmann zu entlassen, fiel an einer langen Verwaltungsratssitzung am Montagabend, wie Präsident Matthias Hüppi an einer Medienkonferenz erläuterte. Den Antrag für Continis Entlassung hatte Sportchef Alain Sutter gestellt. "Wir haben zuletzt gespürt, dass nicht wir dem Trainer nicht mehr vertrauten, sondern dass der Trainer uns das Vertrauen nicht schenkte", sagte Hüppi weiter. Sportchef Sutter seinerseits sagte: "Es hat einfach nicht gepasst. Ich hatte zunehmend den Eindruck, dass Contini und Hoffmann keine grosse Freude daran hatten, mit mir zusammenzuarbeiten." Unterschiedliche Sichtweisen seien wichtig und befruchtend - am Ende des Tages müsse es aber in dieselbe Richtung gehen. Ein Verein wie der FC St.Gallen könne nur Erfolg haben, wenn alle im gleichen Boot sässen.Die Verantwortlichen stellten den Entscheid, per sofort auf die Dienste von Cheftrainer Contini zu verzichten, als Entscheid für die langfristige Zukunft des Vereins dar. Es gehe nicht darum, dass man nun ein paar Spiele verloren habe, wurde betont. Gleichzeitig betonten sowohl Hüppi als auch Sutter, dass man es Giorgio Continis Arbeit zu verdanken habe, dass man derzeit noch die Chance habe, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Die beiden machten aber auch klar, dass sie nicht von ihrer Vorstellung abzurücken gedenken, wie der FCSG Fussball zu spielen hat: derart begeisternd und offensiv, dass die Zuschauer wie kürzlich gegen YB wieder in Scharen in den Kybunpark strömen.Die Wahl des künftigen Cheftrainers soll denn auch vor diesem Hintergrund erfolgen: Der neue Mann soll sowohl attraktiv spielen lassen als auch auf junge Nachwuchstalente aus Future Champs Ostschweiz sowie junge Ausländer setzen. Fest steht bereits jetzt, wer der Assistenztrainer des neuen Mannes an der Linie bei den Espen sein wird: Er heisst Boro Kuzmanovic. Der frühere Nachwuchstrainer der Espen und langjährige Trainer des FC Winterthur übernimmt die Mannschaft jetzt ad interim, ab kommender Saison wird er Assistenztrainer jenes Mannes werden, den die Espen zum Nachfolger Continis küren werden.Lesen Sie die Medienkonferenz nochmals im Ticker nach: