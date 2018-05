Kampf um Platz 3: Der FCSG muss gegen Basel punkten

FCSG-BASEL: DAS DUELL IN ZAHLEN ⋅ Am Sonntag, um 16 Uhr, spielt der FC St.Gallen zu Hause gegen den entthronten Meister aus Basel. Zwei Siege aus den letzten fünf Direktbegegnungen geben Anlass zur Hoffnung. Schaut man jedoch auf die Formkurve, so könnte diese nicht unterschiedlicher sein.

