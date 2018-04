FC St.Gallen: Mit dem neuen Trainer zurück auf die Siegerstrasse?

FCSG-LUGANO: DAS DUELL IN ZAHLEN ⋅ Am Sonntag spielt der FC St.Gallen im Tessin gegen den FC Lugano. Es ist das erste Spiel nach der Ära Contini. Auf dem Papier ist es ein Duell auf Augenhöhe.

FC St.Gallen Vergangene fünf Direktbegegnungen 3:0

0:2

1:0

2:3

0:1 Gesamtscore: 6:6 FC Lugano N/N/S/N/N Letzte fünf Spiele (inkl. Tests) N/S/U/N/N (S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage) Formtabelle (Super-League-Spiele) S U N P 6. St.Gallen 2 0 4 6 S U N P 8. FC Lugano 1 1 4 4 Beste Torschützen: Marco Aratore 7 9 J. Carlinhos Roman Buess 7 6 A. Gerndt Danijel Aleksic 6 4 D. Mariani Nassim Ben Khalifa 5 3 J. Sabbatini Buchmacherquoten: Sieg FCSG: 3.70 Unentschieden: 3.30 Sieg Lugano: 2.00 Wertvollste Spieler S. Hefti D. Mariani 2 Millionen Franken 1,8 Millionen Franken Marktwert Gesamt/Durchschnitt Rund 20 Mio. CHF/700'000 CHF Rund 18 Mio. CHF/ 650'000 CHF

Vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Dazu ein gestohlener Sieg bei GC. Leidgeprüfte Espen-Fans sehen angesichts dieser Bilanz schon wieder den traditionellen Sturzflug in der Rückrunde kommen. Aber das Auswärtsspiel in Lugano findet unter veränderten Vorzeichen statt: Giorgio Contini musste an der Seitenlinie Boro Kuzmanovic Platz machen. Neue Besen sollen ja bekanntlich besser kehren - und der Interimstrainer hatte nun immerhin fünf Tage Zeit, die Mannschaft auf das Spiel einzustellen. Als Giorgio Contini im Mai 2017 Joe Zinnbauer ablöste, war seine Matchvorbereitung auf Lausanne kürzer. Trotzdem reichte es für 3 Punkte im ersten Spiel. Gegen ein ebenfalls kriselndes Lugano könnte dem FC St.Gallen also durchaus ein Sieg gelingen. Vielleicht gelingt es Kuzmanovic ja, den schwächelnden Marco Aratore wieder in Schwung zu bringen. Der Flügelspieler in Topform könnte den Unterschied ausmachen. (jw)