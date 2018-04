Die Espen spielen um Europa, die Thuner gegen den Abstieg

FCSG-THUN: DAS DUELL IN ZAHLEN ⋅ Der FC St.Gallen spielt am Samstag um 19 Uhr im Kybunpark gegen den FC Thun. Trotz der Tabellensituation dürfen die St.Galler das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen: Die Berner Oberländer haben seit nunmehr fünf Spielen nicht mehr verloren.

FC St.Gallen Vergangene fünf Direktbegegnungen 2:1

2:1

3:0

1:2

2:2 Gesamtscore: 10:6 FC Thun N/S/N/N/S Letzte fünf Spiele (inkl. Tests) U/U/S/S/U (S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage) Formtabelle (Super-League-Spiele) S U N P 5. St.Gallen 3 0 3 9 S U N P 5. FC Thun 2 3 1 9 Beste Torschützen: Marco Aratore 7 12 M. Spielmann Roman Buess 7 10 S. Rapp Danijel Aleksic 6 5 D. Sorgic Nassim Ben Khalifa 5 4 R. Gelmi Buchmacherquoten: Sieg FCSG: 2.20 Unentschieden: 3.75 Sieg Thun: 2.85 Wertvollste Spieler S. Hefti M. Spielmann 2 Millionen Franken 1,8 Millionen Franken Marktwert Gesamt/Durchschnitt Rund 20 Mio. CHF/700'000 CHF Rund 18 Mio. CHF/ 650'000 CHF

Rund 20 Grad an einem Samstagabend im April! Zumindest wettertechnisch wird das Spiel des FC St.Gallen gegen Thun keine Wünsche offen lassen. Ob es spielerisch ebenso sein wird, ist weniger sicher. Zwei zuletzt sehr zweifelhafte Auftritte der Ostschweizer in Zürich sowie die Abstiegsangst der Thuner deuten eher auf ein Krampfspiel hin denn auf eine grosse Gala. Auch wenn die St.Galler auf dem Papier zu favorisieren sind: Eine einfache Sache wird es für das Team von Trainer Giorgio Contini nicht. Thun wird auf einen Punkt schielen und den St.Gallern wenig Platz zur Entfaltung geben. Ein Glück für die zuletzt wacklige St.Galler Hintermannschaft ist, dass der Thuner Torschützenleader Marvin Spielmann gesperrt fehlen wird. Sorgen macht somit nur noch der zweite Thuner Offensivspieler, Dejan Sorgic. Er wird vor der Pause zum 0:1 treffen. Ein St.Galler Aufbäumen in der zweiten Hälfte bringt immerhin noch einen Punkt ein: Roman Buess wird sich nach seiner späten Einwechslung an Roy Gelmi vorbeitanken und den Ausgleich erzielen – und die Zuschauer an diesem lauen Abend immerhin halbwegs zufriedenstellen. (rst)