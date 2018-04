Unsere Prognose: Auch der FC Zürich hat gegen den FCSG nichts zu melden

FCZ - FCSG: DAS DUELL IN ZAHLEN ⋅ Der FC St.Gallen ist am Mittwochabend um 20 Uhr zu Gast beim FC Zürich. Die Zürcher haben sich zu einem Angstgegner der Espen entwickelt: Nur ein Punkt aus den vergangenen fünf Direktbegegnungen steht zu Buche. Dennoch wird der FCSG drei Punkte aus Zürich in die Ostschweiz nehmen.

FC St.Gallen Vergangene fünf Direktbegegnungen 1:2

1:3

1:1

2:3

1:2 Gesamtscore: 6:11 FC Zürich S/N/N/S/S Letzte fünf Spiele (inkl. Tests) N/N/U/U/N (S=Sieg, U=Unentschieden, N=Niederlage) Formtabelle (Super-League-Spiele) S U N P 3. St.Gallen 4 0 2 12 S U N P 7. FC Zürich 1 2 3 5 Beste Torschützen: Marco Aratore 7 7 R. Dwamena Roman Buess 7 6 M. Frey Danijel Aleksic 6 4 F. Rodriguez Nassim Ben Khalifa 5 3 A. Winter Buchmacherquoten: Sieg FCSG: 3.60 Unentschieden: 3.40 Sieg FCZ: 2.00 Wertvollste Spieler S. Hefti R. Dwamena 2 Millionen Franken 3,3 Millionen Franken Marktwert Gesamt/Durchschnitt Rund 20 Mio. CHF/700'000 CHF Rund 22 Mio. CHF/ 800'000 CHF

Die Mannschaft des FC St.Gallen hat am Wochenende gezeigt, dass sie nicht unbedingt gut spielen muss, um zu punkten. Solch «schmutzige» Siege sind für gewöhnlich ein Markenzeichen erfolgreicher Mannschaften. Blickt man auf die Tabelle, dann trifft das in dieser Saison auf die St.Galler zu. Besonders in der Rückrunde hamsterten die Espen fleissig Punkte. Niederlagen setzte es bisher nur gegen den designierten Meister aus Bern, die formstarken Luzerner und den FC Zürich ab. Im letzten Heimspiel der Espen gegen die Zürcher bewies der damalige FCZ-Trainer Uli Forte ein glückliches Händchen: Er wechselte Fabian Rohner ein, der kurz darauf zum Ausgleich traf und damit die Wende der Zürcher einleitete.Am Mittwoch geht der FCSG, wie bereits in der Partie im Februar, mit einer Führung in die Pause. Der Torschütze zum 0:1: Nassim Ben Khalifa. Im Gegensatz zur ersten Begegnung der Rückrunde gegen den FCZ lassen sich die St.Galler am Mittwochabend den Sieg nicht mehr nehmen und erhöhen im Verlauf der zweiten Halbzeit auf 0:2. Den zweiten Treffer erzielt die Basler Leihgabe Cédric Itten, der damit den ersten Sieg der Saison gegen die Stadtzürcher besiegelt. Zwar gerät die grünweisse Hintermannschaft in der zweiten Halbzeit unter Druck, doch Daniel Lopar zeigt, dass er ein verlässlicher Rückhalt ist. Der Romanshorner wird den angeschlagenen Dejan Stojanovic ersetzen. Die gute Leistung der Nummer 2 zeigt einmal mehr auf, dass sich die St.Galler in dieser Rückrunde - auch von Verletzungen - nicht auf ihrem Weg in die Europa League aufhalten lassen.