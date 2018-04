Alles spricht gegen den FCSG

DAS DUELL GEGEN YB IN ZAHLEN ⋅ Der FC St.Gallen empfängt am Sonntag um 16 Uhr den designierten Meister aus Bern. Die Zahlen sprechen dabei eine deutliche Sprache: In den vergangenen fünf Partien gab es für die Espen lediglich einen Punkt und ein Torverhältnis von 4:14.

Anzeige:

Anzeige: