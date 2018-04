Reisst die St.Galler Siegesserie in Luzern?

LUZERN - FCSG: DAS DUELL IN ZAHLEN ⋅ Wenn der FC St.Gallen am Montag um 16 Uhr in Luzern antritt, treffen zwei der aktuell formstärksten Mannschaften aufeinander. In den letzten Direktduellen dominierten die Innerschweizer deutlich - unser Online-Kollege von der "Luzerner Zeitung" traut den Espen aber einen Punktgewinn zu.

