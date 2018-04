Wenn der Trainer zur Hypothek wird - wer wird Continis Nachfolger?

FCSG ⋅ Weil es um die Zukunft des FC St. Gallen geht, muss der Trainer Giorgio Contini trotz des vierten Ranges per sofort den Verein verlassen. Interimistisch und längstens bis zum Saisonende übernimmt Boro Kuzmanovic die Mannschaft.

Christian Brägger

Irgendwie hat man gespürt, dass es kommt. Spätestens im Sommer würde es so weit und Giorgio Contini nicht mehr der Trainer des FC St. Gallen sein, sagten Kenner des Vereins. Auch wenn die Bekundungen von Präsident Mat­thias Hüppi und Sportchef Alain Sutter in der Öffentlichkeit anders lauteten – sie nennen dies Loyalität. Nun sagt Hüppi an der Pressekonferenz, an der er erklären muss, weshalb es doch zur Trennung von Contini kommt: «Ich wollte beweisen, dass es möglich ist, unsere Ideen, unsere Kultur und Philosophie umzusetzen mit einem Coach, den wir vom Verwaltungsrat nicht selbst gewählt haben. Das ist uns nicht gelungen.»

Zuletzt gab sich Contini zwar entspannter und schien loyaler; als ob er sich mit den Verhältnissen im FC St. Gallen abgefunden habe und die Chance packe. Mitnichten. Der Coach wollte das von Alain Sutter entgegengebrachte Vertrauen nicht erwidern. Oder er konnte es nicht erwidern, weil er einfach anders tickt als der Sportchef. Doch das darf kein Vorwurf sein – was nicht passt, kann nicht einfach passend gemacht werden.

Sportlich gibt es keine Not für die Entlassung

Contini, der jahrelang im FC Vaduz und bis zum Führungswechsel im FC St. Gallen zu viele Zügel in der Hand hielt, unterliess es offenbar nicht, gegen die Führung zu sticheln. Und gegen Sutter im Speziellen. Der Sportchef sagt: «Ich spüre Menschen. In einem kleinen Betrieb wie St. Gallen muss es bei allen in die gleiche Richtung gehen.» Der Trainer wurde also zur Hypothek. Überdies wird er von Donato Blasucci beraten, von dem man sich im FC St. Gallen krampfhaft und mit aller Macht lösen will. «Wir wollen unabhängig agieren, ohne Belastung von aussen. Wir nehmen Ratschläge an, aber nicht mehr», sagt Hüppi. (Lesen Sie hier unseren Kommentar zur Trainerentlassung)

Die Not für die Entlassung Continis und seines Assistenten Markus Hoffmann war sportlich mit dem vierten Tabellenplatz nicht gegeben. Doch Sutter wollte nicht mehr, weil er genug gesehen und erlebt hatte im Wirken des Duos auf und neben dem Platz. Und weil die Entwicklung des Teams mehr als stockte. Sutter sagt, er hätte sich ein Zuwarten möglicherweise nicht verziehen. Zumal für die Ostschweizer der eine Honigtopf des Fussballs auf dem Spiel steht, der mit dem dritten Rang in der Super League allenfalls direkt erreicht wird – es locken mindestens fünf Millionen Franken. So gesehen ist die kostspielige Entlassung der beiden Trainer naheliegend – und ein Vorgehen, hinter dem der Verwaltungsrat einstimmig wie auch das Aktionariat steht; es wird trotz erneut immenser Budgetbelastung kein neues Geld einschiessen. Ziel bleibe es, bald eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren, sagt der Präsident. «Vor allem Hoffmann dürfte schnell wieder einen Job finden.»

Die Frage steht im Raum, ob Contini mit seinem Verhalten den Rauswurf provoziert hat, weil ihm diese Ausgabe des FC St. Gallen nicht mehr passt. Hüppi sagt: «Die letzte Überzeugung des Miteinanders haben wir bei ihm nicht gespürt. Wir planen langfristig, sehen das grosse Ganze vor uns. Es geht um die Zukunft und die Entwicklung des FC St. Gallen. Wir haben einfach erkennen müssen, dass es mit diesem Trainer nicht geht. Er wollte nicht.» Auch bedauerte der Clubchef in einem Nebensatz, dass Contini die Spieler der zweiten Reihe nicht bei Laune halten konnte.

Interimistisch wird Boro Kuzmanovic die erste Mannschaft übernehmen. Die Grasshoppers, der andere schlagzeilenträchtige Super-League-Club der Saison, haben sich kooperativ gezeigt und den Übertritt ihres U21-Coaches gewährt. Der 55-Jährige gilt als Ausbildner, er arbeitete bereits im Nachwuchs des FC St. Gallen. Sutter kennt Kuzmanovic so gut, dass er ihn später zum Assistenten des neuen Cheftrainers macht.

Letztlich lässt sich sagen: Der Sportchef agiert umsichtig, «seinen» Trainer dann zu entlassen, wenn er dies für richtig hält. Und nicht, wenn es zu spät ist.



Der neue Coach muss zur Gruppe passen Wen präsentiert Alain Sutter als neuen Mann an der Seitenlinie? Der Sportchef steht vor seiner ersten richtigen Prüfung in St. Gallen, am Resultat wird ihn der Anhang messen. Sutter selbst gibt sich getreu seinem Wesen sehr zurückhaltend. Der neue Coach muss in jedem Fall dessen Fussball- und Umgangs-Philosophie entsprechen, ein Entwickler sein und ohne Wenn und Aber zur grün-weissen Gruppe passen.

In absehbarer Zeit wird Sutter dem Verwaltungsrat in Eigenregie Vorschläge präsentieren, in einer Art Hearings, wie sie bei seiner Anstellung stattgefunden haben, werden die Kandidaten dann auf Herz und Nieren geprüft. Bereits fällt der Name Urs Fischer, für den Zürcher spricht die grün-weisse Vergangenheit und der Umgangston, nicht aber die Art, wie er Fussball spielen lässt. Der frühere St. Galler Meistertrainer Marcel Koller ist ebenfalls eine denkbare Variante, bei ihm stimmt alles ausser das Preisschild. Der Tessiner Pierluigi Tami passt nur schon vom Typ her zu Sutter – man hält jedenfalls viel voneinander. Und dann ist da noch Peter Zeidler, der Pädagoge, derzeit in Sochaux engagiert. Und nicht unglücklich, wenn sein Weg ihn in die Schweiz zurückführt. (cbr)