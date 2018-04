Fahrig, schlampig, harmlos: St.Galler Bankrotterklärung beim FC Zürich

0:4 IM LETZIGRUND ⋅ Der FC St.Gallen zeigt im zweiten Spiel innert vier Tagen im Letzigrund eine ungenügende Leistung. Er verliert beim FC Zürich diskussionslos 0:4 und muss sich im Schlussspurt steigern, wenn er Dritter bleiben will.

Christian Brägger/Ralf Streule



Die Spielanalyse

Der beste St.Galler

Der schlechteste St.Galler

20. Minute: Alain Winter kommt vor dem Strafraum an den Ball. Musavu-King und Alain Wiss greifen ihn zu wenig konsequent an, Winter tankt sich bis zu Daniel Lopar durch und hat keine Mühe, den Goalie zu bezwingen.30. Minute: Wieder sieht die St.Galler Verteidigung schlecht aus: Diesmal erhält ein anderer Ex-St.Galler zu viel Platz vor dem Strafraum: Roberto Rodriguez trifft im Fallen aus kurzer Distanz zum 2:0.34. Minute: Wo ist die Ostschweizer Verteidigung diesmal? Schöner Seitenwechsel von Rodriguez in Richtung Raphael Dwamena. Dieser wird sträflich alleine gelassen und trifft locker mit einem Heber.77. Minute: Diesen Treffer muss Daniel Lopar auf seine Kappe nehmen. Einen Weitschuss von Adrian Winter lässt er nach vorne abprallen, wo Antonio Marchesano nur noch einschieben muss.Dem FC St.Gallen misslingt an diesem lauen Abend gegen den FC Zürich eigentlich alles. Zwar finden die Ostschweizer besser ins Spiel, in Führung geht in der 20. Minute jedoch das Heimteam durch Adrian Winter. Ausgerechnet der ehemalige St.Galler profitiert dabei von der Zaghaftigkeit Alain Wiss’ und Yrondu Musavu-Kings und bezwingt Goalie Daniel Lopar.Spätestens von diesem Zeitpunkt an ist es um die St.Galler Spielidee – Räume eng machen, kompakt stehen, früh angreifen – geschehen, und nur zehn Minuten später ist die Partie entschieden; beim 0:2 macht die Hintermannschaft wieder keine gute Figur, wieder profitiert mit Roberto Rodriguez ein ehemaliger St.Galler. In der 34. Minute dann der richtige Nackenschlag, der an die 1:3-Niederlage in Luzern vom Monatsbeginn erinnert, weil die Anlage der Partie ähnlich ist: Nur kommt nun dieses 0:3 durch den auffälligen Raphael Dwamena einer Bankrotterklärung gleich, die Zürcher sind das dominierende Team, in Sachen Effizienz und insbesondere Willen den Gästen haushoch überlegen. Als wollten sie sich definitiv aller Abstiegssorgen entledigen.Auf St.Galler Seite geht trotz Doppelwechsel in der zweiten Halbzeit rein gar nichts. Dafür sind die Zürcher grosszügig im Auslassen von Grosschancen, ehe Antonio Marchesano (77.) doch noch trifft.Diesmal kehren die St.Galler also ohne Punkte aus Zürich und «nur» mit einem 0:4 zurück. Grundsätzlich ist die Niederlage kein Beinbruch, doch gibt die erste Halbzeit zu denken, während man über die schwache zweite lieber schweigt. Und am besten schnell die Lehren zieht.Schwierige Frage, bei einer schwachen Teamleistung. Es ist wohl Runar Sigurjonsson, der im Mittelfeld vor der Abwehr noch am ehesten die Übersicht behält und kreative Ansätze zeigt.Yrondu Musavu-King: Der Gabuner steht beim 0:1 von Adrian Winter nur Spalier und hat auch sonst gegen die agilen Zürcher seine Mühe. Auch im Spiel nach vorne gibt es von ihm nichts zu sehen – weder Druck noch Kreativität. Für ihn kommt in der Pause Cédric Gasser.