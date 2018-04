«Diese Chance musst du packen!»

HEIMSPIEL ⋅ Trotz der Niederlage beim FC Zürich ist St.Gallen noch immer drittbestes Team der Super League. Es ist ruhig geworden im Traditionsverein. Fünf Fragen an Fussballexperten vor der heutigen Partie gegen Thun.

Christian Brägger, Patricia Loher

Christian Brägger, Patricia Loher

Fast zeitgleich mit dem Führungswechsel hielt in St.Gallen auch der sportliche Erfolg Einzug, das Bild veränderte sich zum Guten. Kritische Aussenstehende mit Berührungspunkten zum Club sind erleichtert, bleiben aber sachlich.

Marcel Reif, vor einem halben Jahr sprachen Sie im TV davon, der FC St.Gallen würde extrem unterperformen. Was tut er heute?

Marcel Reif: Es hat sich viel verändert, nun stimmt das Umfeld. Im Verein wird an einem Strick gezogen, und jeder redet nur noch über jenen Bereich, den er auch verantwortet. Es ist kein Gegeneinander mehr, es laufen keine Spielchen mehr im Hintergrund, der Fokus liegt auf dem Fussball: Das ist der einzig richtige Ansatz. Giorgio Contini hat einige Dinge klären können im Kader, das Team hat jetzt ein anderes, vor allem ein klares Gesicht. Damit gewinnst du zwar nicht jedes Spiel, erarbeitest dir aber eine Grundlage. Der FC St.Gallen gehört da oben hin, Platz drei, vier oder fünf. Der fünfte Rang ist das Mindeste, aber auf Platz drei oder vier musst du hinwollen. In St.Gallen hat man den Eindruck, es gehe jetzt um den Sport – man schaue sich da einmal die Grasshoppers an. Das Publikum honoriert dies, das Stadion füllt sich ja mehr und mehr. Der Zuspruch gegen YB war so extrem, weil die Zuschauer das Gefühl haben, man kann den Bernern Paroli bieten. Natürlich wird St.Gallen den FC Basel und die Young Boys nicht heute und auch nicht morgen einholen. Aber man muss eine perfekte Basis schaffen – so kannst du vielleicht irgendwann einmal Meister werden. Ansonsten kannst du das nie schaffen.

Christian Stübi, Sie haben diese Ausgabe des FC St.Gallen zusammengestellt. Machen Sie seine Leistungen auch ein wenig stolz?

Christian Stübi: Ich verfolge den FC St.Gallen nur noch aus der Ferne. Es macht mich aber glücklich und ein wenig stolz, dass ich eine Mannschaft zusammengestellt habe, die funktioniert. Ich hatte natürlich im Kopf, dass sie Erfolg haben könnte. Dafür braucht es letztlich viele Faktoren, welche die neue Führungscrew ideal ergänzten. Gegen die Young Boys war ich eingeladen und wieder einmal im Stadion. Es war ein schönes Gefühl, die volle Hütte, das Team, das alles gibt. Nassim Ben Khalifa habe ich damals als Ersatz für Albian Ajeti verpflichtet, falls dieser uns verlässt. Das ist doch nun prima herausgekommen.

Marc Zellweger, sind Sie überrascht, dass Ihr ehemaliger Club in dieser Saison nie in Abstiegsgefahr geriet?

Marc Zellweger: Vor dem Start hätte ich St.Gallen unter die ersten Fünf getippt. Ich war überzeugt, dass diese Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Als man dann allerdings Albian Ajeti verkaufte, dachte ich einen Moment: ‹Oh, oh.› Aber es kam doch alles gut. Ich denke, die Gefahr der Genügsamkeit besteht nicht. Natürlich kommt es auf die Spielertypen an. Und ist es entscheidend, wie der Trainer damit umgeht, wenn er spürt, dass Genügsamkeit droht. Aber es liegt noch so viel drin: St.Gallen hat die Möglichkeit, sich mit Platz drei für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren, wenn die Young Boys Meister und Cupsieger werden. Diese Chance muss man packen! Die Mannschaft hat nichts zu verlieren. Die Euphorie ist zurück, gegen Thun wird es wieder viele Leute im Stadion haben. Als Spieler musst du das geniessen.

Daniel Kehl, wie nehmen die Anhänger die sportliche Entwicklung wahr?

Daniel Kehl: Das Wichtigste ist: Wir sind nicht in Abstiegsgefahr. Wir können die Spiele geniessen, ganz ohne Stress. Das ist ein Geschenk. Überraschend war, wie die Mannschaft den Schalter umgelegt hat, wie sie sich auffing und sich als starkes Kollektiv präsentierte. Das war eine grosse Leistung. Dabei verfügen wir ja über viele durchschnittliche Spieler. Es ist schwierig zu beurteilen, was diese Mannschaft ausmacht. Wichtig waren die Zuzüge von Cedric Itten und Runar Sigurjonsson. Sie verliehen dem Team Rückgrat und waren mit Nassim Ben Khalifa für das eine oder andere Glanzlicht verantwortlich. Wie Sigurjonsson im Heimspiel gegen die Grasshoppers Gjelbrim Taipi den Ball abluchste, war ein Sinnbild für die Energie, die wir lange vermisst haben. Auffällig ist aber, wie sich in dieser Liga die Systeme angeglichen haben. Oft gewinnt jenes Team, welches das erste Tor erzielt. Natürlich wäre es wieder einmal an der Zeit, dass St.Gallen den Europacup erreicht. Nur: Auch wenn das die Mannschaft nicht schafft, ist es kein Beinbruch. Die Zuschauer sind wieder zufrieden. Im vergangenen Sommer haben sich meine Kollegen, die St.Gallen schon seit Jahren begleiten, überlegt, erstmals seit langem das Saisonabonnement nicht mehr zu kaufen. In diesem Sommer ist das wohl kein Thema mehr.

Peter Wyrsch, was muss der FC St.Gallen unternehmen, um einen nächsten Schritt vorwärtszukommen?

Peter Wyrsch: Wenn St.Gallen stabiler, konstanter und vor allem spielstärker und damit unterhaltender werden will, sind drei Zuzüge erforderlich und die Leihverträge mit Itten und Sigurjonsson sowie der Kontrakt mit Captain Toko zu verlängern. Zuzug 1: Yrondu Musavu-King reicht nicht. Neben Silvan Hefti und Alain Wiss muss ein junger, schneller und kopfballstarker Innenverteidiger verpflichtet werden. Einer wie Sions Eray Cümart oder YBs Grégory Wüthrich. Der Vertrag mit Karim Haggui als Spieler darf nicht verlängert werden. Zuzug 2: Ein Aussen- respektive ein Zweiwegläufer. Dieser könnte Ivan Martic sein. Es könnte aber auch einer wie der Thuner Marvin Spielmann oder der Luganese Davide Mariani sein. Zwei, die Drang nach vorne haben und auch Tore erzielen. Zuzug 3: Die Karriere von Tranquillo Barnetta neigt sich dem Ende zu. Das Knie bereitet ihm Probleme. Und sowohl Yannis Tafer als auch Danijel Aleksic, die wie Barnetta noch laufende Verträge besitzen, passen nicht ins System von Contini. Es ist ein Luxus, sie auf der Ersatzbank und der Tribüne harren zu lassen. Deshalb wäre es ratsam, diese zwei Verträge aufzulösen und mit dem eingesparten Geld einen Regisseur hinter der Zweimannspitze zu engagieren.