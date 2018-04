Die Wandlung des Giorgio Contini

FC ST.GALLEN ⋅ Seit bald einem Jahr steht Giorgio Contini an der Seitenlinie der Ostschweizer, auch heute in Zürich. Viel in dieser Zeit hat sich verändert, nun sagt der Coach: «Die Zusammenarbeit mit Alain Sutter funktioniert gut.»

Christian Brägger

Manchmal weiss man nicht so recht, wie man sich Giorgio Contini nähern soll. Auf Augenhöhe mit direkten Fragen oder vorsichtig herantastend, etwas kuschend gar. Beides kann ziemlich unbefriedigend enden, weil das Resultat immer auch von der Laune des St. Galler Trainers abhängt. Nun ist es aber so, dass derzeit sein Team zumindest punktemässig sehr gut performt und in der Rückrunde mit 21 Zählern die zweitbeste Mannschaft vor dem FC Basel ist. Mediale Störfeuer gibt es entsprechend keine, sieht man die Lobeshymnen über die mögliche Rückkehr in die Europa League nicht als solche. Kurzum: Grund für schlechte Laune gibt es nicht, und das sieht Contini gleich.

Der Coach hat ein bewegtes Jahr hinter sich: Trennung vom FC Vaduz, Engagement im FC St. Gallen, Ligaerhalt mit den Ostschweizern, neuer Präsident, neuer Vertrag, Umwälzungen, wieder ein neuer Präsident, dazu ein Sportchef, weitere Einschnitte. Contini hat sich in seinem langen Fussballerleben angeeignet, Themen nicht in den Fokus zu rücken, die waren. Er verdrängt sie, oder er steckt sie weg. «Ich bewege mich im Hier und Jetzt», sagt er. Damit lebt er den Moment der eigenen Stärke und jene des Teams. Auch spielt da die tägliche Arbeit und die Entwicklung des Vereins hinein, und gerade im zweiten Punkt glaubt man eine Veränderung zu hören. Sprach Contini vor noch nicht allzu langer Zeit von den Vorgaben der neuen Führung, die es umzusetzen gelte, bezieht er vor dem Spiel in Zürich seine Funktion nun stärker und ohne schnippisch zu sein mit ein. Als ob er sich bewusst geworden ist, was er in und an der Ostschweiz hat. So sagt er: «Niemand weiss, wohin es geht. Aber ich weiss, was ich heute hier habe.» Vielleicht ist es mitunter dieser Zugang, der dazu führt, dass der FC St. Gallen den jahrelang erlebten Einbruch in der Rückrunde verhindert. Es hat zudem etwas Bodenständiges, wenn Contini das Wort Europa League nicht in den Mund nimmt, zumindest ist es eine gewisse Form von Demut. Er sagt: «Ich will den aktuell wertvollsten Platz verteidigen. Das ist der dritte Platz.» Wenn man aber Vierter werde, sei die Saison deswegen nicht schlecht und ein Beinbruch. Contini sagt das natürlich auch, weil er seine Spieler nicht unnötigen Druck aussetzen will; als früherer Profi weiss der 44-jährige Zürcher, dass der Kopf frei und der Geist frisch bleiben müssen. Frei und frisch für die nächsten Aufgaben, in denen zumindest in dieser Woche Goalie Dejan Stojanovic fehlen wird, der an einer Rippenprellung leidet.

Der Coach spürt eine Veränderung

Contini scheint für sich und sein Team einen Pfad gefunden zu haben, auf dem er in die Zukunft gehen will. Immerhin haben Gelassenheit und Worte des Trainers diese Wirkung, wenn er sagt: «Am Schluss zahlt sich die Arbeit aus, das ist meine Philosophie.» Dabei spürt der Familienvater durchaus, dass sich die Aussenwahrnehmung des Clubs verändert. Das hat mit dem Output auf dem Rasen zu tun, der ein anderer, ein positiverer geworden ist. Ebenfalls mit der Berichterstattung über den Verein, die den Fokus wieder auf den Fussball legt. Zudem sei es wichtig gewesen, dass Personen in den Verein gekommen seien, die sich zu klar definierten Bereichen äussern, sagt Contini. «Die aktuelle Struktur klappt einwandfrei, das nimmt die Öffentlichkeit auch so wahr.» Und schliesslich sagt der Coach etwas Bemerkenswertes: «Die Zusammenarbeit mit Alain Sutter funktioniert gut.»

Die Zeiten, in denen dem Anhänger Bange wurde um den Zustand des «Kulturguts», scheinen heute weit weg. Wie jene, in denen Contini wenig Freude gehabt hat an dieser Besetzung des Sportchefpostens. Nicht nur hier scheint sich der Coach verwandelt zu haben. Das kann letztlich nur zum Nutzen des FC St. Gallen sein. Und ist offensichtlich auch zum Wohl des Coaches.

