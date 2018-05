Der FC St.Gallen ist in der Krise, aber nicht ohne Hoffnung

FCSG ⋅ Die Ostschweizer kassieren beim 2:3 gegen Luzern die fünfte Niederlage in Folge. Trotz der Baisse: Der neue Trainer, der Peter Zeidler heissen könnte, wird keinen Scherbenhaufen vorfinden.

Patricia Loher

St.Gallen und Luzern trennt nicht viel

Ein Trainerwechsel kann positive Folgen haben. Gerardo Seoane beispielsweise hat den FC Luzern nach der Winterpause aus dem Abstiegskampf auf den dritten Rang geführt. Beim FC St. Gallen aber ist eingetreten, was die neuen Clubverantwortlichen mit einem Wechsel auf der Trainerposition vor zweieinhalb Wochen noch zu verhindern versuchten: Die Mannschaft hat Platz drei und damit die Aussicht auf einige Millionen Franken verspielt. Unter Interimstrainer Boro Kuzmanovic haben die St. Galler alle drei Partien verloren. Das 2:3 vom Mittwoch gegen Luzern war die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen. Das knappe Fazit: Turnaround nicht geschafft.So gibt es nun natürlich den einen oder anderen, der die Entlassung von Trainer Giorgio Contini beklagt. Immerhin hatte der frühere Meisterspieler die St. Galler in dieser Saison zwischenzeitlich bis auf Rang zwei geführt. Nur: Der Negativtrend hat bereits unter Contini eingesetzt. Es waren aber nicht allein die sportlichen Leistungen, die zur Trennung führten. Vielmehr gaben am Ende zwischenmenschliche Dissonanzen den Ausschlag. Der 44-Jährige konnte sich mit der neuen Situation in St. Gallen nicht arrangieren. Die Philosophie von Sportchef Alain Sutter und Präsident Matthias Hüppi, die aktiven Fussball sehen wollen, war dem Trainer suspekt.Die atmosphärischen Störungen zeichneten sich früh ab. Rückblickend hätte man die Reissleine wohl besser schon in der Winterpause gezogen und sich nicht bloss von einem Teil der Gruppe um Nachwuchschef Marco Otero getrennt, sondern gleich von der ganzen. «Ein Neustart mitten in der Saison ist immer schwieriger als in einer Pause», so Seoane. St. Gallens aktuelle Talfahrt kann aber nicht am Trainerwechsel festgemacht werden. Kuzmanovic formulierte es nach der Niederlage gegen Luzern so: «St. Gallen war ja schon vor meiner Zeit nicht dafür bekannt, wenig Tore zu bekommen.»In den 34 Partien dieser Saison haben die Ostschweizer 66 Gegentreffer hinnehmen müssen. Am Mittwoch kassierte die Heimmannschaft zwei Tore nach Cornerflanken. Handlungsbedarf für die nächste Saison besteht also vor allem in der Abwehr, der körperliche Grösse und ein bisschen Routine zugeführt werden müssten. Auch ein Regisseur, wie es einst Oscar Scarione war, stünde den Ostschweizern gut zu Gesicht. Aber einfach zu finden sind solche Spieler nicht, vor allem, wenn die Finanzen wieder einmal knapp sind. Und doch: St. Gallen muss Stabilität und Balance zurückgewinnen. «Das wird entscheidend sein, ob wir künftig Erfolg haben können», so Kuzmanovic, der bald ins zweite Glied zurücktreten wird. Anscheinend steht der FC St. Gallen kurz davor, einen neuen Trainer zu verpflichten. Peter Zeidler, der frühere Coach des FC Sion, war am Mittwoch im Stadion. Der 55-jährige Deutsche scheint der Kronfavorit zu sein.Obwohl die St. Galler in einer Krise stecken, muss der neue Coach keinen Scherbenhaufen zusammenkehren. Dem Team fehlt nicht viel, um auch nächste Saison in der vorderen Tabellenhälfte mitzuspielen – wenn es zusammengehalten werden kann und der eine oder andere wieder besser in Form kommt. Vergleicht man die Spielerbesetzungen von St. Gallen und Luzern, scheint die Ostschweizer von den Zentralschweizern wenig zu trennen. Luzerns Trainer Seoane sagte, sein Team habe sich auf «Innerschweizer Tugenden» besonnen. Er führte Aggressivität und Entschlossenheit an. «Und die Spieler sind sehr solidarisch.» Es sind Worte, die St. Gallens neue Clubführung dereinst auch von ihrem neuen Trainer hören möchte.