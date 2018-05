FCSG ⋅ Die Ostschweizer verlieren zu Hause vor 14'026 Zuschauern gegen Luzern nach einem Tor von Marvin Schulz in der 88. Minute mit 2:3. Den Zentralschweizern ist der dritte Platz nun nicht mehr zu nehmen, während die St. Galler nach der fünften Niederlage in Folge gar um Rang vier bangen müssen.

Es wird sofort ersichtlich, dass viel auf dem Spiel steht. Die Partie bietet beste Unterhaltung. Beide Teams gehen aufsässig in die Zweikämpfe und forcieren ihre Offensiven. St. Gallen, mit Tranquillo Barnetta im zentralen Mittelfeld, ist zu Beginn die aktivere Mannschaft. Die Gastgeber lassen Luzern nicht ins Spiel kommen. Aber die Führung kommt dann doch glücklich zustande. In der 16. Minute ahndet Schiedsrichter Stephan Klossner ein angebliches Foul an Silvan Hefti und pfeift Penalty. Runar Sigurjonsson verwertet souverän zum 1:0. Erst aufgrund der TV-Bilder wird klar, dass eher ein Handspiel von Hefti hätte gepfiffen werden müssen. In der Folge hält Goalie Dejan Stojanovic seine Mannschaft mit zwei brillanten Paraden im Spiel. Der Ausgleich für die Zentralschweizer ist dann aber verdient, weil Luzern den Tritt im Verlauf der ersten Halbzeit besser findet. St. Gallen kann seine Schwächen in der Abwehr nicht kaschieren und baut merklich ab.

St. Gallen verzeichnet in der zweiten Halbzeit durch Barnetta die erste gute Chance. Das Bemühen und der Wille sind dem FC St. Gallen nicht abzusprechen, trotzdem kann er nicht an die gute Leistung der Startphase anknüpfen. Luzern scheint leichtfüssiger unterwegs, in der 60. Minute gehen die Gäste durch Schürpfs zweites Tor in Führung. Aber entschieden ist noch nichts: In der 62. Minute gelingt dem Isländer Sigurjonsson das 2:2. St. Gallen weiss: Eine Niederlage würde den Traum von Rang drei definitiv platzen lassen. Selbst ein Unentschieden dürfte zwei Runden vor Schluss und mit einem Rückstand von vier Punkten wohl zu wenig sein in der Endabrechnung. So nimmt Interimscoach Boro Kuzmanovic in der 68. Minute einen Doppelwechsel vor. Wirklich zwingend werden die Ostschweizer aber nicht mehr. Es fehlt St. Gallens Aufbauspiel an Präzision, in der 88. Minute schliesslich folgt die Quittung, Schulz erzielt das 3:2 für die Luzerner. St. Gallens Stürmer Nassim Ben Khalifa sagt: "Es ist frustrierend. Wenn man so viele Tore bekommt, kann man schlicht nicht gewinnen." Und: "Wir waren alle nicht gut genug."



, 17. Minute: Silvan Hefti und Marvin Schulz verzahnen sich ineinander beim Versuch, nach einem St. Galler Corner an den Ball zu kommen. Schiedsrichter Stephan Klossner pfeift überraschend Foulpenalty. Runar Sigurjonsson nimmt das Klossnersche Geschenk an und trifft aus elf Metern trocken in die rechte Ecke., 37. Minute: Ein Gegentor kurz vor der Pause, das St.Galler Publikum muss sich wohl daran gewöhnen. Christian Schneuwly bedient Pascal Schürpf mit einem hohen Ball in den Strafraum. Cédric Gasser steht zu wenig eng beim Luzerner und muss zuschauen, wie dieser per Kopf trifft. Für Dejan Stojanovic unhaltbar., 60. Minute: Ein Corner der Luzerner wird im Getümmel von einem Spieler in Richtung linke Torecke abgelenkt. Dort kann Stojanovic mit einer Parade retten. Der Ball fällt aber Schürpf vor die Füsse, der keine Mühe hat, einzuschieben., 62. Minute: Der FC St.Gallen reagiert postwendend. Ein schönes Durchspiel über Tranquillo Barnetta, Yannis Tafer und Marco Aratore. Dieser flankt, Sigurjonson nimmt direkt ab und trifft. Das schönste Tor des Abends., 88. Minute: Wieder ein Eckball, wieder verlieren die St.Galler die Orientierung. Karim Haggui und Stojanovic schaffen es nicht, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Schulz trifft.Die beiden Fanblöcke sind sehr gut gefüllt. Es herrscht eine schöne, prickelnde Fussballatmosphäre. Nach dem 1:0 erheben sich die St. Galler Zuschauer erstmals für eine Standing Ovation. Der Ausgleich und der zwischenzeitliche Rückstand drücken dann auf die Stimmung. Nach dem 2:2 ist die Euphorie zurück, doch der Funke springt nicht mehr richtig auf das Team über.Runar Sigurjonsson. Er trifft zweimal, zunächst per Penalty. Nach der Pause dann trocken und abgeklärt nach einer Flanke von Marco Aratore. Auch der beste St.Galler, was Passgenauigkeit, Kämpferherz und Übersicht anbelangt.Cédric Gasser hat eine schwere Aufgabe. Erstmals steht der 20-Jährige in der Startaufstellung, dies in einem kapitalen Spiel. Bis zum Gegentor ist er solid. Dann aber kommt er zu spät gegen Torschütze Pascal Schürpf und wirkt auch danach öfters unsicher. Kein Spiel fürs Selbstvertrauen.Die Anzeichen verdichten sich, dass der FC St. Gallen bald einen neuen Trainer hat. Im Moment deutet einiges auf Peter Zeidler hin. Der ehemalige Trainer des FC Sion und aktuelle Coach des FC Sochaux hat sich jedenfalls das Spiel der Ostschweizer gegen Luzern im Stadion angesehen. Der FC St. Gallen bestätigte die Anwesenheit Zeidlers, mehr allerdings liess sich Mediensprecher Daniel Last nicht entlocken. Anscheinend soll in der Trainerfrage aber noch keine Entscheidung gefallen sein.35. Runde. Sonntag, 13. Mai, 16 Uhr: Lausanne – Thun, Luzern – Grasshoppers, Sion – St. Gallen, Young Boys – Lugano, Zürich – Basel. – 36. und letzte Runde. Samstag, 19. Mai, 19 Uhr: Basel – Luzern, Grasshoppers – Young Boys, Lugano – Zürich, St. Gallen – Lausanne, Thun – Sion.