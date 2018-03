Die Espen erhöhen den Druck auf Basel

FCSG - GC: DAS DUELL IN ZAHLEN ⋅ Der FC St.Gallen hat all das, was die Grasshoppers derzeit nicht haben: eine positive Serie, Ruhe in der Führung, Ordnung auf dem Platz, treffsichere Stürmer und eine sattelfeste Abwehr. Deshalb unsere Prognose: Die Espen gehen am Samstagabend (Beginn 19 Uhr) als Sieger vom Platz.

