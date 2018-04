Alain Sutter: "Giorgio Contini war nie ganz glücklich mit mir"

TRAINERENTLASSUNG ⋅ Nach der Entlassung des Cheftrainers Giorgio Contini äussert sich Alain Sutter zum Knall beim FC St.Gallen. Der Sportchef über verpasste Chancen, sportliche Leistungen und den Umgang mit Mitarbeitern.

Patricia Loher

Alain Sutter: Wir haben uns damals mit Giorgio Contini und Markus Hoffmann an einen Tisch gesetzt. Wir erläuterten ihnen die Beweggründe für die Wechsel, haben ihnen aber deutlich signalisiert, dass wir sie zu uns ins Boot holen wollten. Sie hatten die Chance, weiterhin mit uns zu arbeiten.Nein, er hat sie nicht genutzt. Ich habe gespürt, dass er nie ganz glücklich wurde mit mir.Ich weiss es nicht. Das müssten Sie ihn fragen. Aber es war meine Wahrnehmung.Contini hat nichts falsch gemacht. Meine Beobachtungen in den vergangenen Monaten haben zu diesem Entschluss geführt. Ich vertraute auf mein Gefühl. Es passiert, dass nicht alle den Fussball gleich sehen. Aber in einem Betrieb wie wir es sind, müssen alle am selben Strick ziehen. So habe ich dem Verwaltungsrat meine Beobachtungen dargestellt und vorgebracht, dass ich die Zusammenarbeit mit Contini beenden will.Die Leistungen waren zuletzt nicht mehr so gut wie erhofft. Contini und die Mannschaft haben es bis auf den dritten Rang geschafft, sie haben gute Arbeit geleistet. Noch liegt dieser Platz drin. Natürlich hätten wir mit dem Trainerwechsel bis nach der Saison warten können. Hätten wir dann den dritten Platz verspielt, müssten wir uns vorwerfen, nicht gehandelt zu haben – obwohl wir wussten, dass etwas passieren muss. Natürlich, wir haben auch heute keine Garantie, dass wir den dritten Rang erreichen werden.Die erste Halbzeit gegen die Young Boys oder die ersten 45 Minuten in Lausanne.An meinem ersten Arbeitstag habe ich entschieden, den Talentmanager zu wechseln. Daran hatte Contini keine Freude. Danach mussten der Konditionstrainer und der Physiotherapeut gehen, mit denen er eng zusammenarbeitete. Ich habe meine Meinung vom ersten Tag an kundgetan. Natürlich war das nicht immer populär. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die mit mir nicht glücklich werden.Ich will, dass keiner hinter dem Rücken über andere schimpft. Wenn es Probleme gibt, erwarte ich, dass man zu mir ins Büro kommt. Der FC St. Gallen hat sich für diese offene Kultur entschieden. Ich will eine direkte, transparente Kommunikation. Das habe ich auch der Mannschaft so mitgeteilt.Ich werde nie jemanden danach beurteilen, wie er mit mir umgeht. Ich bin der Chef. Mit mir sind die Leute meistens nett. Ich schaue aber sehr genau, wie mit allen anderen umgegangen wird: Mit der Putzfrau, mit der Wäschefrau oder mit den Physiotherapeuten.Wenn es darauf ankam, war ich in meinem Leben immer konsequent. Das habe ich auch dem Verwaltungsrat des FC St. Gallen vor meiner Einstellung gesagt: Ich gehe in Bezug auf die Kultur keine Kompromisse ein.Lesen Sie hier den Kommentar zur Trainerentlassung beim FC St.Gallen.