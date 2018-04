"Es hat sich viel aufgestaut über die Jahre": Bern fiebert auf den YB-Titelgewinn hin

REPORTAGE ⋅ Nach 32 Jahren ohne Fussballmeistertitel kocht Bern vor lauter Vorfreude fast über. Heute haben die Young Boys gegen Luzern ihren ersten Matchball.

Dominic Wirth, Bern

Der Meisterfluch wog mit jedem Jahr schwerer

"Wir haben ganz schön gelitten"

Sportchef Spycher im Zentrum



Wie umgehen mit dem Erfolg?

Schriftsteller Pedro Lenz über Geld und Glücksgefühle im Fussball Seit 1987, dem Jahr, als die Berner Young Boys unter dem wenig glamourösen Polen Aleksander Mandziara den Schweizer Cup gewannen, scheint ganz Bern von einem YB-Titel besessen zu sein. In den 31 Jahren, in denen YB keinen Kübel gewann, wurden Teams wie der FC Aarau, der FC Luzern oder der FC St.Gallen Schweizer Meister. Provinzclubs wie der FC Wil holten den Schweizer Cup. Zuweilen hatten wir YB-Fans den Eindruck, allen sei einmal das Glück hold, nur uns nicht.



Fussballfans haben oft ein eingeschränktes Geschichtsbewusstsein. Dies führt dazu, dass manche Fans meinen, YB habe noch nie etwas gewonnen und deswegen sei es ein masochistischer Akt, mit den Bernern mitzufiebern. Andere wiederum glauben, der BSC YB sei seit seiner Gründung immer Zweiter hinter dem FC Basel geworden.



Langjährige YB-Fans mit Blick fürs Ganze sind vielleicht weniger anfällig für modisches Geschwätz. Sie wissen, dass YB auch seine ganz grossen Zeiten hatte, und dass jede Serie einmal ein Ende hat. Deswegen ist das lange Warten auf einen Titel nicht zwingend das erste Grundgefühl des treuen YB-Anhängers.



Vielleicht haben manche Kurzzeitfans nie davon gehört, aber die Young Boys haben ganz böse Jahre durchlebt. Bevor gegen Ende des alten Jahrtausends klar wurde, dass auf dem Areal des alten Wankdorfstadions eine neue Spielstätte erbaut werden würde, schrammte der Club mehrmals nur knapp am Konkurs vorbei. Erst die Gewissheit, dass ein neues Stadion neue Gelder generiert, erlöste die Fans von ein paar sehr bitteren Jahren mit den beiden Abstiegen 1997 und 1999. In diesen schwarzen Zeiten redete niemand davon, dass es bald wieder Zeit für einen Titel sei. Die wenigen Unentwegten, die der serbelnden Mannschaft damals die Treue hielten, waren schon damit zufrieden, dass der Club am Ende einer Saison nicht liquidiert wurde.



Erst mit dem neuen Stadion kam es zur Vorstellung, es müsse endlich ein neuer Titel her. Deshalb ist die oft gestellte Frage, wie es sich anfühle, 32 Jahre auf einen Titel zu warten, völlig sinnlos. Niemand hat über dreissig Jahre auf einen Titel gewartet. Während der ersten Hälfte der vermeintlichen Wartezeit träumten wir in Bern von soliden Spielen und soliden Buchhaltern. Die Erteilung einer Lizenz durch den Verband wurde jedes Jahr zur Zitterpartie. Ein Nationalliga-B-Sieg gegen Winterthur war Grund zur Euphorie. Punktverluste gegen Gegner wie Kriens oder Solothurn wurden stoisch erduldet.



Und wenn heute jemand wissen will, wie es sich anfühlt, Fan eines Clubs zu sein, der seit über dreissig Jahren nichts gewonnen hat, ist die Antwort einfach: Normal, es fühlt sich normal an. Jeder Club hat seine Geschichte, und die Geschichte ist immer bedeutender als eine Momentaufnahme. Echte Fans gehen an die Spiele, weil sie gerne Fussball sehen, weil sie die Emotionen lieben, die Tore, die Grätschen, die schnellen Flügelläufe und die Ungewissheit. Nur ein Verein pro Land kann Meister werden. Alle andern scheitern. So gesehen ist das Scheitern der Normalfall.



Nun, da es mit dem Meistertitel endlich zu klappen scheint, wird man als YB-Fan auf einmal gefragt, was YB besser macht als andere Clubs oder was es braucht, um ganz nach oben zu kommen. Vermutlich braucht es die drei "G" Geld, Geduld und Glück. Geld hatte YB schon seit einigen Jahren, doch nicht immer wurde es klug investiert. Geduld ist eine Tugend, die erst allmählich im Verein Einzug hielt. Und Glück, sagt die alte Fussballerweisheit, Glück muss man sich erarbeiten.



Pedro Lenz

Noch ist das Stade de Suisse ein Ort der Stille, die Sonne steht hoch über dem Berner Fussballstadion, wirft ihre Strahlen auf den Plastikrasen und leere Sitzreihen in gelb-schwarz. Ein paar Männer werkeln auf einer Tribüne, sonst ist an diesem Nachmittag keine Menschenseele zu sehen. Nur zwei junge Männer sind da noch, sie wirken etwas verloren im leeren Rund. Doch wie sie so dastehen, mit glänzenden Augen über ihre Stadt sprechen und YB, lässt sich trotzdem erahnen, welcher Sturm heute über Bern hinwegfegen könnte."Was passiert, wenn es endlich feststeht? Ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung", sagt Brian Ruchti. Er trägt YB-Trikot und Dreitagebart, lässt den Blick durchs Stadion schweifen, sagt dann: "Woher auch? Ich weiss ja nicht, wie das ist: einen Titel zu gewinnen. Aber es wird einiges herausbrechen, es hat sich viel aufgestaut über die Jahre."Brian Ruchti ist mit Gabriel Haldimann ins Stade de Suisse gekommen. Die beiden nennen es wie so viele in der Stadt lieber Wankdorf, der guten alten Zeiten wegen. Ruchti und Haldimann sind die Gesichter von Radio Gelb-Schwarz. Woche für Woche kommentieren sie dort die Spiele der Young Boys, von Fans für Fans, "parteiisch, aber fair, und gerne mit einem Blick über den Fussballtellerrand hinaus", sagt Haldimann.Heute haben sie ihren wichtigsten Auftritt, denn heute soll es vorbei sein mit dem Meisterfluch, der seit 32 Jahren auf den Berner Young Boys lastet. Der schwerer wurde und schwerer, mit jedem erfolglosen Jahr.Jetzt fehlt noch ein Sieg, ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Es ist nun nicht mehr die Frage, ob YB Meister wird. Sondern wann. Und das ist eigentlich schon einiges. Für Ruchti und Haldimann und ganz Bern steht aber fest, dass es heute passieren muss, im Heimspiel gegen Luzern. Im eigenen, mit 31'150 Zuschauern ausverkauften Stadion. In der eigenen Stadt, die in diesen Tagen vor Vorfreude beinahe explodiert. "Hopp YB" in den Restaurants und Bars, in der Lokalpresse, der Fanshop wird überrannt, alle schmeissen sich jetzt in Gelb-Schwarz.Falls es heute klappen sollte mit der Meisterparty, rechnen sie in der Stadt mit 100'000 Menschen. Und natürlich gibt es eine Freinacht.Wenn die Berner gegen Abend für das grosse Spiel an den Rand der Stadt strömen und hinein ins Wankdorf, dann führt sie ihr Weg durchs Breitenrainquartier. Dort sitzt Corrado Pardini vor einem Ristretto, der SP-Politiker ist hier aufgewachsen. Schon als Bub zog es ihn ins Wankdorf, kickte er auf dem nahen "Spitz", wie sie den Fussballplatz im Breitenrainquartier nennen, und träumte von einer Karriere in Gelb-Schwarz.Mittlerweile ist der Sohn italienischer Einwanderer 52 Jahre alt, er ist Nationalrat geworden statt Fussballer, doch die Liebe zu den Young Boys ist bis heute geblieben. Er besitzt eine Saisonkarte, Sektor C, Gegentribüne. In dieser Saison hat er fast kein Heimspiel verpasst, und auch heute wird er im Stadion sitzen. "Wir haben ganz schön gelitten in den letzten Jahren, jetzt ist es an der Zeit, einfach diesen schönen Moment zu geniessen", sagt Pardini.Es ist nicht so, dass es in der Hauptstadt in den letzten Jahren nie einen sportlichen Erfolg zu feiern gegeben hätte. Der SC Bern ist im Schweizer Eishockey eine Macht, allein seit 2010 hat er vier Titel gewonnen. Doch der SCB ist eben nicht YB. Natürlich freuen sie sich in der Stadt auch über die Erfolg der Eishockeyaner, doch ihre grosse Liebe sind die Fussballer, während der SCB im ländlichen Berner Umland stärker verwurzelt ist. Pardini sagt, er liebe YB wegen seiner Arbeitertradition, wegen der "Fankurve mit Kopf", wegen der breiten Verankerung quer durch alle sozialen Schichten.Martin Weber ist in Bern bekannt wie ein bunter Hund. Die Leute klopfen ihm in der Stadt sonst schon gerne auf die Schultern, doch in diesen Tagen passiert das noch viel öfter. Unter den Berner Lauben heisst Weber nur "Tinu", fast 500 NLA-Spiele in der YB-Verteidigung haben ihn zur Vereinslegende gemacht.Derzeit gibt er wieder ein Interview am anderen, stets muss er dann von jener Zeit vor über 30 Jahren erzählen; Weber war neben Captain Jean-Marie Conz der Fels in der Berner Abwehr, als die Young Boys letztmals Schweizer Meister wurden im Jahr 1986. Bis heute ist Weber dem Verein verbunden geblieben, hat mitgelitten und sich nicht selten geärgert, aber jetzt sagt er: "Der Verein wird gut und vernünftig geführt, die Auswüchse der Vergangenheit sind Geschichte, und wir haben nun ein Team, das auf dem Platz zusammenhält."Es ist noch nicht lange her, da stand es nicht gut um die Beziehung der Berner zu ihren Young Boys. Brian Ruchti vom Radio Gelb-Schwarz sagt es so: "Viele Berner distanzierten sich von YB, weil das Gebaren des Clubs nicht zur Stadt passte." Es ging um Geld und falsches Personal, und die Wende, da sind sie sich in der Stadt einig, hat einer von ihnen gebracht: Christoph Spycher, der ehemalige Verteidiger, den alle nur "Wuschu" nennen. Im September 2016 wurde der Berner zum neuen Sportchef. Er hat Ruhe in den Verein gebracht und das Team so umgebaut, dass es nun endlich vor dem grossen Rivalen aus Basel stehen wird. Der hatte zuletzt acht Meisterschaften in Serie errungen.In dieser Saison aber ist kein Kraut gewachsen gegen die Young Boys; sie können heute nicht nur Meister werden, sondern treten in ein paar Wochen auch noch im Cupfinal gegen den FC Zürich an. Das Tempo von Roger Assalé im Sturm, die Cleverness seines Partners Guillaume Hoarau, die Physis von Sékou Sanogo im Mittelfeld oder die Energie des Verteidigers Kevin Mbabu: Der Berner Erfolg besteht aus vielen verschiedenen Puzzleteilen."Es passt derzeit einfach alles", sagt Nationalrat Corrado Pardini, und wahrscheinlich war nichts weniger als das nötig, damit YB sein Trauma endlich abschütteln kann. In den letzten Jahren haben die Berner zwei Cupfinals verloren und einmal einen 13-Punkte-Vorsprung verspielt; sogar ein eigenes Verb hat ihnen das eingebracht, veryoungboysen, es steht für das ewige Versagen.Die YB-Fans haben sich mit den Jahren angewöhnt zu lachen, wenn sie eigentlich heulen wollten; sie geben sich gerne als Fussballromantiker und haben dabei ein wenig vergessen, dass ihr Verein jetzt auch dank den Millionen der Rihs-Brüder vor der grossen Erlösung steht. Diese Saison waren die Young Boys so konstant gut, dass sie gar keine Gelegenheit haben, etwas zu veryoungboysen, so klar liegen sie vor allen anderen.Nun wird Bern zuerst einmal "durchdrehen", so sagen es die jungen Männer vom Fanradio, doch sie treibt auch schon eine andere Frage um: Wie umgehen mit dem Erfolg, den sie in Bern nicht mehr so richtig erwartet haben? "Die Selbstironie ist ein wichtiger Teil der YB-Kultur, und wir dürfen das auf keinen Fall verlieren", sagt Brian Ruchti, dessen Horrorvision ein YB ist, das "ein zweites Basel wird, abgestumpft und satt von all den Erfolgen".Es sind stürmische Zeiten, die auf die Berner zukommen: Sie wollen heute Meister werden und Ende Mai Cupsieger, und auch danach ist es nicht vorbei mit den grossen Aufgaben. Der Transfersommer wird ein intensiver werden, so ist das immer für Schweizer Teams, denen es gerade rund läuft. Adi Hütter, der österreichische Erfolgstrainer, dürfte auf manchem Notizzettel stehen; das gleiche gilt für den einen oder anderen Spieler. Für YB geht es dann darum, das erste Meisterteam seit Jahrzehnten nicht gleich wieder zu verlieren.Doch nicht einmal diese Aussicht kann ihnen in diesen Tagen die Laune verderben. Schliesslich haben sie jetzt ja "Wuschu" Spycher, und der, so sagt es Corrado Pardini, "hat sicher schon einen Plan".