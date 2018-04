Zwei Abgänge bei den ZSC Lions

EISHOCKEY ⋅ Einen Tag nach dem Meistertitel der ZSC Lions werden zwei Abgänge bekannt. Ronalds Kenins geht zu Lausanne, Mattias Sjögren kehrt zu seinem schwedischen Stammklub Rögle zurück.

Am Rande der Zürcher Meisterfeier in Lugano hatte Kenins seinen Wechsel zu Lausanne gegenüber "MySports" bereits bestätigt, am Samstag lieferte der neue Arbeitgeber Lausanne Details dazu. Kenins, der Schütze des 2:0 in der "Finalissima" in Lugano, unterschrieb mit den Waadtländern für drei Jahre.

Der Lette mit Schweizer Lizenz, einer der einflussreichsten Akteure der Lions in den diesjährigen Playoffs, spielte vor und nach seinem Engagement in Nordamerika (43 Partien für die Vancouver Canucks zwischen 2014 und 2016) in der höchsten Schweizer Liga ausschliesslich für die ZSC Lions.

Sjögren, der wegen verschiedenen Verletzungen nur in 19 Partien der Regular Season zum Einsatz gekommen war, unterschrieb mit Rögle bis Ende Saison 2021/22. Der 30-jährige Center war im Sommer 2016 vom KHL-Team Bars Kasan zu den ZSC Lions gestossen. (sda)