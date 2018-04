Willkommen zurück, Rapperswil-Jona

AUFSTIEG ⋅ Das grosse Traum wird Realität: Nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit steigt Rapperswil-Jona wieder in die NLA auf. Im entscheidenden siebten Spiel in der Ligaqualifikation wird Jan Mosimann mit seinem Treffer zum Gesicht des Aufstiegs.

Am Ende gab es Tränen. Freudentränen auf der einen, solche der Enttäuschung auf der anderen Seite. Für die Spieler von Rapperswil-Jona gab es nach dem Treffer zum 2:1 von Jan Mosimann in der 78. Minute kein Halten mehr. Nach drei Jahren in der NLB, wo sich der Club eine neue Identität aufbauen und sich das Vertrauen der Anhänger wiedererkämpfen musste, werden die Ostschweizer ab der kommenden Saison wieder in der NLA spielen.

Den umgekehrten Weg geht Kloten. Nach einer Spielzeit voller Tiefpunkte, Missverständnissen und Unruhen verabschieden sich die Zürcher nach 56 Jahren aus dem Oberhaus. Bis zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wirkte Rapperswil-Jona wie der sichere Aufsteiger. Nach dem Treffer von Lars Frei in der 12. Minute verwalteten es den Vorsprung ohne grössere Probleme. Doch der Treffer von Tommi Sallinen nach 49 Minuten brachte das Momentum auf die Seite der Zürcher. Mit dem Wissen, bereits zweimal in der Verlängerung gewonnen zu haben, starteten sie schwungvoller in die Überzeit. Doch Rapperswil-Jona stemmte sich gegen die Niederlage, übernahm das Spieldiktat und belohnte sich für eine herausragende Saison.

Mit dem Aufstieg werden die St. Galler für den Weg belohnt, denn sie im Sommer 2015 nach dem Abstieg aus der NLA eingeschlagen haben. In den Jahren ­zuvor entwickelte sich Rapperswil-Jona zur grauen Maus der höchsten Liga, Namens- und ­Logowechsel verunglimpften die eigenen Anhänger, und die wild zusammengekaufte Mannschaft um teure Altstars wie den ehemaligen NHL-Goalie David Aebischer fiel sportlich mehr und mehr ab. Die Konsequenz: der Niedergang in die Zweitklassigkeit.



Cupsieg als Zeichen der eigenen Stärke

Den Abstieg sah in Rapperswil-Jona aber niemand als Bestrafung an, sondern als Chance für einen Neuanfang. Das reduzierte Budget hatte zur Folge, dass man das Kader ausmistete, junge Spieler forcierte und gescheiterte NLA-Akteuren wie Goalie Melvin Nyffeler, einer der wichtigsten Pfeiler des Aufstiegs, eine zweite Chance gab. Das Ziel der Umstrukturierungen: Rapperswil-Jona wollte zurück zu seinen Wurzeln als Ausbildungsverein.

Um diese Vision umzusetzen engagierte man Jeff Tomlinson als Trainer. Der Kanadier formte innerhalb von drei Jahren eine funktionierende Mannschaft. Durch die offensive Spielweise, den Cupsieg und den Aufstieg hat sich das Team viel Wohlwollen in der Bevölkerung erarbeitet. Ein in dieser Saison vielzitierter Satz von Tomlinsons verdeutlicht, was sich in Rapperswil-Jona verändert hat: «Als ich kam, herrschte eine Verlierer-Mentalität. Jetzt wissen wir, wie man Spiele gewinnt.» Dass Rapperswil-Jona dieses Sieger-Gen in sich trägt, demonstrierte es in dieser Saison zur Genüge. In der NLB gewann man 36 von 46 Partien, im Cup besiegten die St.Galler Lugano, Zug und Davos. «In den wichtigen Momenten können uns diese Siege daran erinnern, dass wir fähig sind, immer eine Antwort zu finden», sagte Tomlinson nach dem Cupsieg. Eine solche Antwort lieferten die Ostschweizer auch gegen Kloten. Nach starkem Beginn lag man in der Ligaqualifikation plötzlich 2:3 in Rücklage. Doch mit dem Rücken zur Wand bringen Rapperswil-Jona zwei Siege zurück in die NLA – und besiegeln den Abstieg Klotens. Aber vielleicht können sich die Zürcher ein Beispiel am Gegner nehmen – und die Chance für einen Neuanfang packen.



Freinacht in Rapperswil

Der Aufstieg wird gebührend gefeiert: Bis in die Morgenstunden feierten Mannschaft und Fans gemeinsam auf dem Rapperswiler Hauptplatz, berichtet die "Zürichsee-Zeitung". Tausende harrten bis kurz nach 1.30 Uhr aus, um die Mannschaft frenetisch zu empfangen. An diese Freinacht dürften sich die Fans noch lange erinnern. Die nächste Feier ist nicht weit weg: Bereits am Freitag wird die Mannschaft am Joner Frühlingsfest nochmals geehrt.



