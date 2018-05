Verteidiger-Talent verlässt Absteiger Kloten

NATIONAL LEAGUE ⋅ Der Verteidiger Dominik Egli wechselt von National-League-Absteiger EHC Kloten zum EHC Biel. Der 19-Jährige einigt sich mit dem Playoff-Halbfinalisten aus dem Seeland auf einen Zweijahresvertrag.

Der U20-Internationale Egli spielte seit 2015 in der Organisation der Zürcher Unterländer und bestritt in der abgelaufenen Saison 44 Spiele (5 Tore, 7 Assists) in der National League. Mit der U20-Nationalmannschaft nahm er Ende Dezember an der WM in Buffalo teil. (sda)