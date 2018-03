NATIONAL LEAGUE ⋅ Ambri-Piotta kann für den Rest der Saison auf Giacomo Dal Pian und Patrick Schommer zählen.

Die beiden Stürmer spielten bisher für Langenthal, das am Freitag im Playoff-Halbfinal der Swiss League an Olten gescheitert ist.

Ambri spielt in den kommenden Tagen um den Verbleib in der National League. Am Dienstag beginnt mit einem Heimspiel der Playout-Final gegen den EHC Kloten. (sda)