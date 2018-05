Tschechen eine Art Schweizer Lieblingsgegner

WM IN DÄNEMARK ⋅ Auf dem Papier steigt das Schweizer Nationalteam heute Abend an der WM in Dänemark als Aussenseiter in die Partie gegen Tschechien. Allerdings ist es alles andere als chancenlos.

An den Olympischen Spielen in Pyeongchang war die Schweizer Mannschaft beim 1:4 zwar chancenlos geblieben, ebenso wie in den beiden Testspielen in der WM-Vorbereitung (2:5 und 1:4).

Blickt man in der Statistik jedoch etwas weiter zurück, weist die Schweiz keine schlechte Bilanz auf. Von den letzten zehn Direktbegegnungen seit Olympia 2006 in Turin hat die Schweiz deren sechs gewonnen. Gegen keine andere Nation aus den Top 6 der Welt weist die Schweiz eine solch positive WM-Bilanz auf.

In Kopenhagen treten die Tschechen mit einer relativ jungen Mannschaft an. Im Kader stehen nebst fünf NHL-Profis auch die in der Schweiz engagierten Dominik Kubalik (Ambri-Piotta), Roman Cervenka (Fribourg-Gottéron) und Robert Kousal (Davos).

Die Osteuropäer müssen nach der 2:3-Niederlage am Sonntag gegen Schweden reagieren, um mit Blick auf die Viertelfinal-Qualifikation nicht in die Bredouille zu geraten. Die Schweizer ihrerseits können nach dem gelungenen Auftakt mit fünf Punkten aus zwei Partien befreit aufspielen.

Ob Timo Meier bereits auflaufen wird, ist noch offen. Der Stürmer der San Jose Sharks ist am Mittag in Kopenhagen angekommen. Wahrscheinlich ist, dass der 21-Jährige sich noch ausruhen und erst am Mittwoch gegen Weissrussland sein Debüt im Trikot des Nationalteams gegen wird.

Sicher dabei ist dagegen Sven Andrighetto, der nach verbüsster Matchstrafe ins Team zurückkehrt. (sda)