Transfer-Upgrade für Benoit Jecker

NATIONAL LEAGUE ⋅ Benoit Jecker macht ein "Transfer-Upgrade" und wechselt zum HC Lugano.

Der bisherige Verteidiger von Biel wechselt nach dem Abstieg von Kloten nicht wie vor einigen Monaten noch vorgesehen ins Zürcher Unterland, sondern unterschrieb neu beim Playoff-Finalisten. Bei den Tessinern erhielt der knapp 24-jährige Jecker einen Zweijahresvertrag.

Der frühere Schweizer Junioren-Internationale verzeichnete in der Qualifikation der National League die viertbeste Plus-Minus-Bilanz aller Akteure der höchsten Spielklasse (plus 21). Mit dem Qualifikations-Dritten Biel scheiterte Jecker dann in den Playoff-Halbfinals an seinem künftigen Arbeitgeber. (sda)