Sven Ryser muss auf WM verzichten

NATIONALMANNSCHAFT ⋅ Sven Ryser fällt für die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) verletzt aus. Der Stürmer des Lausanne HC leidet an Rückenproblemen und ist aus dem Trainingslager des Nationalteams in Lausanne abgereist.

Ryser verletzte sich letzte Woche im zweiten WM-Vorbereitungsspiel in Pribram gegen Tschechien (1:4). In den ersten Trainings dieser Woche verschlimmerte sich der Zustand seines Rückens, worauf der 27-jährige Zürcher für die WM Forfait erklären musste. Nationaltrainer Patrick Fischer verzichtete auf eine Nachnomination für die beiden Länderspiele in dieser Woche gegen Weissrussland. Das Schweizer Nationalteam tritt damit am Freitag in La Chaux-de-Fonds und am Sonntag in Lausanne nur mit elf Stürmern sowie zwei Torhütern und acht Verteidigern an. (sda)