Spannender Kampf um NHL-Playoffs im Osten

NHL ⋅ Während sich die Vegas Golden Knights in der NHL die Playoff-Teilnahme sichern, bleibt der Kampf um den letzten Playoff-Platz im Osten zwischen Florida und New Jersey spannend.

Im Rennen um die Wild Cards in der Eastern Conference haben derzeit noch Nico Hischier und die New Jersey Devils die Nase vorn. Sie liegen allerdings nur noch knapp vor den Florida Panthers. Das Team mit dem Schweizer Denis Malgin rückte dank eines 3:0-Sieges bei den New York Islanders auf einen Punkt an die Devils heran.

Matchwinner der Panthers war Torhüter James Reimer, der mit 32 Paraden den 21. Shutout seiner Karriere feierte. Malgin kam etwas mehr als 15 Minuten zum Einsatz.

Den San Jose Sharks gelang mit einem 4:3 nach Penaltyschiessen bei den Chicago Blackhawks bereits der achte Sieg in Folge. Eine solche Serie war dem Team mit dem Schweizer Timo Meier (20 Minuten Einsatzzeit) letztmals vor sieben Jahren geglückt.

Golden Knights in den Playoffs

Mit einem 4:1-Sieg gegen die Colorado Avalanche sicherten sich die Liga-Neulinge Vegas Golden Knights als drittes Team der Western Conference die Playoff-Teilnahme. Sowohl Sven Andrighetto bei Colorado als auch Luca Sbisa bei Las Vegas, waren verletzt. (sda)