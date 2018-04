Schweizer Sieg gegen Weissrussland

NATIONALTEAM ⋅ Das Schweizer Nationalteam gewinnt im dritten WM-Vorbereitungsspiel erstmals. In La Chaux-de-Fonds setzt sich das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Weissrussland mit 3:2 durch.

Man wolle die Weissrussen wie an der WM vor einem Jahr "mit Tempo" bezwingen, hatte Patrick Fischer vor dem Spiel gefordert. Die junge Schweizer Auswahl, die auf die WM hin noch zahlreiche Änderungen erfahren wird, setzte die Vorgaben des Nationaltrainers zumindest in den ersten 40 Minuten um.

Immer wieder kamen sie dank ihren schnellen Vorstössen gefährlich vor das gegnerische Tor und erspielten sich bis dahin eine 3:0-Führung. Am Ende feierten die Schweizer im 13. Länderspiel dieser Saison ihren erst dritten Sieg.

Im letzten Drittel geriet der Schweizer Sieg noch einmal in Gefahr, weil die Schweizer plötzlich deutlich nachliessen, die Weissrussen ihre Chancen plötzlich ebenfalls verwerteten und noch bis auf einen Treffer verkürzten. Auch dank einem starken Torhüter Gilles Senn, der in der hektischen Schlussphase die Ruhe bewahrte, retteten die Schweizer den Vorsprung über die Zeit.

Die läuferische Überlegenheit akzentuierte sich im zweiten Drittel, in dem sich die Schweizer zwar weniger Chancen erspielten als die Weissrussen (7:10 Torschüsse), dafür aber die deutlich gefährlicheren. Die letztlich entscheidende Differenz schufen die Schweizer im Powerplay herbei, in dem sie die Führung dank Treffern von Damien Riat (21.) kurz nach der ersten und Killian Mottet (40.) kurz vor der zweiten Pause auf 3:0 ausbauten. Den ersten Treffer in der 5. Minute hatte etwas glückhaft Verteidiger Michael Fora erzielt.

Die ersten beiden Vorbereitungsspiele auf die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) hatten die Schweizer letzte Woche auswärts gegen Tschechien noch verloren. Im Vergleich zu den Auftritten gegen die Tschechen zeigten sich die Schweizer verbessert. Die angestrebte Steigerung ist Fischers Mannschaft gelungen.

Dass die Schweizer einen Sieg einfuhren, war nicht selbstverständlich. Denn im Gegensatz zu den Weissrussen, die mit wenigen Ausnahmen bereits mit der WM-Mannschaft antraten, wird Fischer seine Mannschaft bis zur WM noch auf sehr vielen Positionen verändern.

In dieser Woche noch nicht dabei sind die sieben bereits aufgebotenen Spieler von Playoff-Halbfinalist Bern. Die werden erst in der kommenden Woche gegen Norwegen mit von der Partie sein. Im ersten Duell mit Weissrussland ebenfalls noch eine Pause erhielt Raphael Diaz.

Am Sonntag treffen die Schweizer in Lausanne ein zweites Mal auf die Weissrussen. Die Osteuropäer sind an der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) einer der Schweizer Gruppengegner.

Telegramm:

Schweiz - Weissrussland 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

La Chaux-de-Fonds. - 3554 Zuschauer. - SR DiPietro/Mollard, Abegglen/Kaderli. - Tore: 5. Fora (Simion) 1:0. 21. (20:17) Riat (Vermin/Ausschlüsse Justinenko, Kitarow) 2:0. 40. (39:32) Mottet (Loeffel/Ausschluss Materuchin) 3:0. 45. Gawrus 3:1. 58. Kowyrschin (Pawlowitsch) 3:2. - Strafen: 10mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 11mal 2 Minuten gegen Weissrussland.

Schweiz: Senn; Loeffel, Genazzi; Fora, Geisser; Frick, Paschoud; Zryd; Riat, Corvi, Lammer; Rossi, Vermin, Mottet; Wick, Albrecht, Suri; Simion, Walser.

Weissrussland: Kulbakow; Worobej, Korobow; Chenkel, Lisowez; Justinenko, Snacharenko; Djukow; Pawlowitsch, Scharangowitsch, Linglet; Stepanow, Kowyrschin, Gawrus; Drosd, Belewitsch, Kitarow; Karaban, Demkow, Materuchin; Ambroschejtschik.

Bemerkungen: Schweiz ohne Diaz (geschont) und van Pottelberghe (Ersatztorhüter). - Pfostenschüsse Suri (5.), Linglet (24.) und Riat (22.). - Schüsse: Schweiz 22 (14-7-1); Weissrussland 32 (8-10-14). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/4; Weissrussland 0/4. (sda)