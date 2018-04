Saisonende für Hischiers Devils

NHL ⋅ Für Nico Hischier und die New Jersey Devils bedeutet die erste Runde in den NHL-Playoffs Endstation. New Jersey verliert das fünfte Spiel in Tampa 1:3 und die Serie mit 1:4.

Zwei Russen schossen die Tampa Bay Lightning, die zu den meistgenannten Anwärtern auf den Gewinn des Stanley Cup gehören, in Spiel 5 ins Glück. Michail Sergatschew traf in der 9. Minute, knapp sieben Minuten vor Schluss erhöhte Nikita Kutscherow auf 2:0.

New Jerseys Kyle Palmieri konnte in der 57. Minute zwar noch auf 1:2 verkürzen, doch Patrick Maroon setzte mit dem 3:1 ins leere Tor praktisch mit der Sirene den Schlusspunkt.

Nico Hischier stand rund 16 Minuten auf dem Eis und beendete die Partie mit einer ausgeglichenen Bilanz. Mirco Müller ersetzte in der Verteidigung den verletzten Sami Vatanen und liess sich eine Minus-1-Bilanz notieren.

Hischier an die WM?

Mit dem Out der New Jersey Devils erhält der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer weitere Optionen für die Weltmeisterschaft in Dänemark. Ob Jungstar Hischier nach seiner ersten NHL-Saison vom Klub die Freigabe erhält, ist allerdings unklar. Neben dem 19-jährigen Nummer-1-Draft Hischier und Müller gehörte auch Christoph Bertschy (als Ersatzspieler) zuletzt dem NHL-Kader der Devils an.

Toronto verkürzt in Boston

Die Tampa Bay Lightning treffen in der nächsten Playoff-Runde auf den Sieger des Duells zwischen Boston und Toronto. Die Maple Leafs konnten in der Achtelfinalserie dank einem 4:3-Sieg in Boston auf 2:3 verkürzen. Bereits nach 32 Minuten führten die Gäste mit 4:1.

Washington fehlt ein Sieg

In der Serie zwischen den Washington Capitals und den Columbus Blue Jackets setzte sich nach je zwei Auswärtssiegen erstmals das Heimteam durch. Washington gewann Spiel 5 zuhause mit 4:3 nach Verlängerung und führt in der Serie mit 3:2. Das Siegtor erzielte der Schwede Nicklas Bäckström in der 12. Minute der Overtime. (sda)