Rappis Wende im Schlussdrittel

SWISS LEAGUE ⋅ Im Playoff-Final der Swiss League liegt Rapperswil-Jona gegen Olten mit 2:1 Siegen in Führung. Mit drei Toren gelingt dem Qualifikationssieger im Schlussdrittel des 3. Spiels die Wende zum 3:1.

Olten schnupperte nach dem 1:0-Heimsieg am Karsamstag erneut lange an der Überraschung. Dies primär, weil sich die favorisierten Lakers mit dem Toreschiessen wiederum lange schwer taten.

Besonders im Powerplay kann das Team von Jeff Tomlinson in dieser Finalserie nicht an die guten Leistungen der letzten Monate anknüpfen - im Gegenteil. Als in der 22. Minute Silvan Wyss auf der Strafbank sass, liess sich Rappis Topskorer Jared Aulin in der Offensive von Joël Fröhlicher den Puck abluchsen, den Gegenstoss nutzte Cédric Schneuwly zum 1:0 für die Gäste. Sechs Überzahlsituationen und ein Shorthander lautete am Ende die magere Powerplay-Bilanz der Lakers.

Bei nummerischem Gleichstand auf dem Eis führte der Cupsieger aber erneut die feinere Klinge. Nach matchübergreifend 107 Spielminuten gelang es den Lakers, Oltens Goalie Matthias Mischler wieder zu bezwingen. Verteidiger Fabian Meier traf in der 47. Minute mit einem harten Direktschuss zum 1:1-Ausgleich und läutete damit die Wende zugunsten des Gastgebers ein.

Michael Hügli (54.) nach einem Puckverlust von Oltens Stürmer Stefan Mäder und Martin Ness (57.) sorgten schliesslich dafür, dass die Rapperswil-Jona Lakers auch im siebten Playoff-Heimspiel als Sieger vom Eis gingen.

Damit liegt der Druck vor dem vierten Spiel am Mittwoch (19.45 Uhr) wieder auf Oltner Seite. Die Solothurner erzielten in den ersten drei Finalspielen lediglich zwei Tore.

Das Telegramm

Rapperswil-Jona Lakers - Olten 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

5145 Zuschauer. - SR Müller/Tscherrig, Altmann/Fuchs. - Tore: 22. Schneuwly (Fröhlicher/Ausschluss Wyss!) 0:1. 47. Maier (Mason, Mosimann) 1:1. 54. Hügli 2:1. 57. Ness (Hügli, Mosimann) 3:1.- Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Rizzello) gegen die Rapperswil-Jona Lakers, 8mal 2 Minuten gegen Olten. - PostFinance-Topskorer: Aulin; Haas.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Gähler, Berger; Iglesias, Schmuckli; Sataric, Maier; Geyer, Büsser; Aulin, Knelsen, Rizzello; Mosimann, Mason, Hügli; Hüsler, Ness, Primeau; Profico, Lindemann, Casutt.

Olten: Mischler; Rouiller, Grieder; Lüthi, Bucher; Fröhlicher, Zanatta; Bagnoud, Barbero; Truttmann, Sharp, McClement; Muller, Mäder, Horansky; Haas, Schirjajew, Wyss; Huber, Schneuwly, Rexha.

Bemerkungen: Die Rapperswil-Jona Lakers ohne Brem (verletzt), und Morin, Olten ohne Ihnacek (beide überzählige Ausländer) sowie Ulmer (krank). - Pfostenschuss Aulin (29.). Timeout Olten (57:40) und ab 57:01 ohne Torhüter. (sda)